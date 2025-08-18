Lluvias traen desastres... y bello paisaje de hongos

Personal de la Sedema muestra una rama con un hongo, ayer.

Lejos de las inundaciones, socavones y daños que han dejado las lluvias en la Ciudad de México; la temporada de lluvias también ha vestido de gala el Cerro de la Estrella, pulmón del oriente de la capital mexicana, con el brote de hongos y líquenes. Y así, agosto se convierte en Hongosto.

La Secretaría del Medio Ambiente capitalina (Sedema) ha aprovechado el momento para lanzar la jornada de cultura ambiental “Hongosto”, una serie de recorridos y talleres en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de la ciudad para promover el conocimiento y cuidado de los hongos.

En este sitio, designado como ANP desde Lázaro Cárdenas, la mayoría de hongos brota debajo de una particular especie endémica de México: Los cazahuatales.

38 especies de hongos se estima que hay en el Cerro de la Estrella

Algunas especies de árboles crecen sin tocarse. Prolongan sus ramas hasta un límite donde pareciera que las ramas y hojas de un árbol respetan a las de su vecino.

Este fenómeno, llamado “timidez de los árboles”, no sucede en los cazahuatales, que miden un par de metros de altura y tienen un numeroso follaje, apuntó Luis Dioney Téllez, técnico operativo del ANP.

Tras la temporada de lluvias, los cazahuatales y los microecosistemas debajo de ellos se secan, sin embargo, aparece un hermoso paisaje, explicaron las biólogas del Cerro de la Estrella.

Mientras el resto de la montaña se pinta de un árido amarillo con la sequía, del cazahuate nacen flores que son polinizadas por murciélagos.

Así es el ciclo del mundo de los hongos en el Cerro de la Estrella, hogar de 800 especies de plantas, animales y hongos. De acuerdo con iNaturalist MX, esta ANP alberga 38 especies de hongos, pero ciudadanas y ciudadanos han publicado observaciones de hasta 92 especies en la zona.

“Desconocemos mucho de los hongos aquí. Desafortunadamente, son de los organismos con menos registros. Actividades como ésta son importantes para levantar observaciones en periodos de lluvias”, dijo Dioney Téllez.