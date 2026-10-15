Colección Ayrton Senna Zara: Precio y cándo está disponible en México

Recientemente la marca de ropa Zara lanzó una colección inspirada en el piloto de la Fórmula 1 Ayrton Senna, y esto se sabe sobre la llegada de las prendas a México y su costo.

Zara calificó a Ayrton Senna como alguien sin miedo, victorioso y carismático, y reconoció los logros que alcanzó durante su trayectoria; además de los tes Campeonatos Mundiales de la Fórmula 1.

“41 victorias en Grandes Premios y 65 pole positions. Una verdadera leyenda del deporte, ofreció actuaciones inolvidables que combinaron una habilidad excepcional con pura magia, creando carreras marcadas por la pasión, la precisión y la emoción” se lee en la página oficial de la marca.

Actualmente Ayrton Senna es “un símbolo de coraje, determinación y perseverancia”, por lo que su trayectoria dentro del mundo de las carreras deportivas continúa inspirando a muchas personas alrededor del mundo.

Camiseta Ayrton Senna Zara México

Actualmente la colección de Ayrton Senna de Zara ya aparece en la página de México, y los costos de las prendas son los siguientes:

Sudadera estampado Ayrton Senna $999

Polo Bandas Gráfico Ayrton Senna $999

Gorra Visor Plano Bordados Ayrton Senna $549

Sudadera Cuello Zupper Bordados Ayrton Senna $1,099

Hoodie Bordados Ayrton Senna $1,099

Playera Estampado Gráfico Ayrton Senna $699

Mono Oversize Fit Bordados Ayrton Senna $2,799

Chamarra Acolchada Parches Ayrton Senna $2,199

Playera Contraste Estampados Ayrton Senna $849

Camiseta Western Parche Ayrton Senna $999

Blazer Regular Fit Cuadros Ayrton Senna $2,499

Gorra Parches Bordados Ayrton Senna $549

Camiseta Zara Ayrton Senna ı Foto: Especial

Pese a que en la página oficial de Zara México ya se encuentran disponibles las prendas con los precios y descripciones, de momento no se pueden adquirir los productos.

La imagen del piloto de la Fórmula 1 es manejada por Senna Brands, la empresa de la familia dedicada a gestionar la imagen y nombre del piloto, y de la cual Bianca Senna, la sobrina de Ayrton Senna, es la CEO.

La colección de Zara en tributo al tricampeón muestra una imagen más relajada, poniendo al alcance de todos los estilos la colaboración centrada en la imagen de la leyenda brasileña.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.