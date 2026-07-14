Los pantalones de Zara virales por provocar caídas | VIDEO

Los pantalones anchos son ideales para el verano, pues otorgan un estilo más relajado y libre para combatir el calor que domina en la temporada. Sin embargo, los pantalones de Zara no se hicieron virales por su diseño precisamente.

Los pantalones de Zara que se hicieron virales por provocar caídas

La prenda que Inditex ofrece en varios colores y destaca por su pernera ancha, así como su largura a ras de suelo, podría ser la causa de pequeños accidentes entre las decenas de mujeres que compraron el artículo.

En redes sociales como TikTok e Instagram comenzaron a surgir videos y fotos de mujeres que contaron que se caían con el mismo pantalón, una noticia que saltó a medios tradicionales e hizo que muchos los llamaran “pantalones asesinos”.

Lo más llamativo es que este no es un modelo nuevo, sino que se trata de un básico de Zara, que cada temporada lo saca en diversos colores y han sido todo un éxito cada ocasión.

Y es que el modelo es versátil, pues se pueden llevar con tacones o flats, así como atuendos más informales o formales según los elementos que se utilicen.

Están hechos de poliéster y destacan por ser frescos y fluidos. Sin embargo, lo liviano de la tela es justo lo que hace que sea común que con el viento, el pie se enganche en la otra pernera, provocando así, irremediablemente, una caída.

@cnn Some women are posting online about a pair of Zara trousers that they claim have caused them injury. People say the wide-leg trousers are so wide that they trip over them. CNN reached out to Zara, and they did not respond. ♬ original sound - CNN - CNN

Este es un detalle técnico que es un muy fácil pasar por alto, pero que sin duda ha dado de qué hablar y pone en duda si Zara pensará en cambiar su diseño para evitar los accidentes con sus clientes en el futuro.

Algunos comentarios por el tema viral de los zapatos son los siguientes:

"Me encantan como quedan pero temo por mi vida si me los pongo“.

"Vaya tortazo, me pegué con estos pantalones. Ahora les pongo elástico abajo y los hago bombachos".

“Yo ya ni me los pongo y menos ahora que cargo más con mi bebé ya que la última vez me di una leche considerable con ellos gracias a una ráfaga de viento”.

“¿Pero no es algo obvio como las faldas largas? Yo siempre me las remango en las escaleras. Y si fueran tan largos que rozan el suelo... Me recojo el bajo como toda la vida".

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