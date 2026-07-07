Hidratación óptima, clave para que atletas protejan mejor su salud

La hidratación es uno de los pilares del rendimiento deportivo, ya que ayuda a prevenir enfermedades y a la recuperación de los atletas. Desde el entrenamiento recreativo hasta el deporte de alto rendimiento, mantener un adecuado equilibrio de líquidos y electrolitos puede marcar la diferencia en el desempeño de las actividades físicas.

Ana María Villarreal Yanes, gerente de Bienestar y Nutrición de Nestlé México, explicó, en entrevista con La Razón, que el agua desempeña funciones vitales en nuestro organismo y que su pérdida durante el ejercicio tiene consecuencias inmediatas.

El Dato: Bebe un vaso de agua al despertarte; perdemos agua durante la noche al sudar, indica la World Health Organization.

“El agua es esencial para el buen funcionamiento del organismo y para realizar funciones muy importantes, como distribuir nutrimentos, eliminar toxinas y ayudar a regular la temperatura corporal”, señaló la especialista.

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Ana Villarreal Yanes destacó que el cuerpo humano está compuesto entre 60 y 70 por ciento por agua y, a diferencia de otros nutrientes, no cuenta con reservas para almacenarla, por lo que se tiene que reponer para que el cuerpo pueda realizar estas funciones, mantener el equilibrio hídrico y lograr que todo funcione correctamente.

El Tip: Se recomienda consumir de 2 a 3 litros de agua diariamente, aunque las necesidades pueden variar de acuerdo a edad, dieta y actividad física.

Durante una sesión de ejercicio, una persona puede perder entre uno y cuatro litros de líquido por hora mediante el sudor, dependiendo de factores como el clima, la intensidad del entrenamiento que se practicó y las características físicas de cada individuo.

Ana María Villarreal señaló que incluso una pérdida relativamente pequeña de líquidos puede afectar el desempeño: ”Basta con perder el 2 por ciento de peso corporal de líquido, para que empiece a haber impacto negativo: disminución en el rendimiento físico, deportivo y cognitivo, por eso es tan importante la hidratación correcta”.

El cuerpo debe reponer electrolitos. ı Foto: Pexels y magnific.com

Uno de los errores más comunes entre quienes realizan actividad física es beber agua únicamente cuando aparece la sensación de sed. Sin embargo, la especialista advirtió que este síntoma ya refleja un estado inicial de deshidratación.

Por ello, la experta en Bienestar y Nutrición de Nestlé México explicó que las recomendaciones internacionales contemplan tres momentos fundamentales para la hidratación: antes, durante y después del ejercicio.

Nestlé difunde estrategias de hidratación. ı Foto: Pexels y magnific.com

Antes de la actividad física se recomienda consumir entre 5 y 10 mililitros de agua por kilogramo de peso corporal entre una y cuatro horas previas al entrenamiento. Durante el ejercicio es importante mantener un consumo constante de líquidos para evitar pérdidas superiores al 2 por ciento del peso corporal, mientras que al finalizar se debe reponer entre 100 y 150 por ciento del volumen de líquido perdido.

Aunque el agua constituye la base de cualquier estrategia de hidratación, Ana recordó que con el sudor también se pierden minerales esenciales, como los electrolitos que tienen funciones importantes como ayudar a que haya un intercambio correcto de líquidos en las células corporales, también ayudan a la contracción de los músculos y a la buena transmisión del impulso nervioso.

La Sed refleja inicio de deshidratación. ı Foto: Pexels y magnific.com

Ana María Villarreal compartió una herramienta práctica para estimar la cantidad de agua que se debe recuperar tras entrenar. Señaló que las personas se tienen que pesar antes de hacer actividad física y también después de hacer ejercicio “y la diferencia entre el peso de inicio y el peso final es el volumen de líquido que deben recuperar”, dijo.

La especialista explicó que estas recomendaciones forman parte de la filosofía de Nestlé de promover hábitos saludables sustentados en evidencia científica.

“Como empresa líder en nutrición, salud y bienestar, con más de 95 años en México, promovemos activamente la difusión de estrategias de hidratación basadas en evidencia científica. Creemos que la hidratación adecuada es un pilar fundamental para que los atletas o las personas que hacen actividad física protejan su salud, tengan una recuperación adecuada y también alcancen el máximo de su potencial”, comentó.

Asimismo, recordó que la hidratación no sólo beneficia a quienes practican deporte. “Siempre hay que tomar agua y estar bien hidratado sin importar el clima”, concluyó.