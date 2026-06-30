¿Yoga o pilates? similitudes, diferencias y ventajas rumbo al bienestar

EL YOGA te ayuda a mejorar la elasticidad de tu cuerpo.

El mundo del fitness y el bienestar actual nos invita a reflexionar sobre cuáles son las disciplinas más completas para cuidar de nosotros. Con más de cinco mil años de historia, el yoga sigue vigente en diversos centros de bienestar que demuestran la importancia del cuidado de la mente para complementar la actividad física.

A pesar de que el yoga es un ejercicio con un “doble beneficio”, muchas veces nos cuestionamos si existe alguna disciplina alternativa y una de las primeras que se nos vienen a la mente es el pilates. Creada a principios del siglo XX por Joseph Pilates, este método de entrenamiento se ha popularizado gracias a su amplia variedad, estética y beneficios en la fuerza y el acondicionamiento.

El Dato: existen más de 100 estilos diferentes de yoga. Se encuentran desde el hatha tradicional hasta variantes más dinámicas como el vinyasa, entre otros más.

Estas dos prácticas tienen orígenes y enfoques muy distintos, pero ambas comparten un terreno común más allá del mat (tapete antiderrapante) sobre el que se entrena. Una de sus mayores similitudes es que ambas disciplinas trabajan de manera profunda el core; es decir, los músculos de la pelvis, la baja espalda, la cadera y el abdomen.

Realizar cualquiera de estos ejercicios te dará fuerza en el centro del cuerpo, así como equilibrio y resistencia. También permitirá perfeccionar una asana (postura de yoga), puede ser tan complejo como mantener las posiciones y movimientos de pilates. Otro elemento en el que coinciden es en la importancia de la respiración, la cual es vital para mejorar la ejecución de los movimientos.

EN PILATES se usan aparatos como la cama deslizante. ı Foto: Pixabay y magnific.com

Sin embargo, hay una diferencia clara: el pilates opta por una técnica de respiración intercostal en la que el aire expande las costillas y el abdomen queda contraído; por su parte, en el yoga tiene variaciones en la forma de acuerdo con el objetivo de la sesión o el estilo que practiques.

Estas variaciones al ejercicio base también pueden verse como una similitud entre las disciplinas. Por un lado, el yoga cuenta con una diversidad de estilos físicos, dinámicos, de alineación, pasivos y estáticos, aunque la mayoría se pueden realizar sólo con el cuerpo y elementos sencillos, como bloques o cintas.

EL PILATES experimentó un crecimiento explosivo en México de más del 160 por ciento entre 2020 y 2024, que fue el periodo del Covid-19 y la pospandemia. ı Foto: Pixabay y magnific.com

Por otro lado, el pilates cuenta con variantes más allá del suelo, que implican el uso de aparatos, como la famosa cama deslizante conocida como reformer, la silla wunda para espacios reducidos o la cadillac, una enorme estructura con barras y resortes que se recomienda solamente para los más intrépidos.

Ambos son ejercicios que en un inicio estaban diseñados como métodos accesibles, en la actualidad cuentan con precios que varían de acuerdo con el estilo que quieras realizar. Depende si prefieres hacerlo desde casa o con ayuda profesional en estudios o centros.

¿Yoga o pilates? similitudes, diferencias y ventajas rumbo al bienestar ı Foto: Pixabay y magnific.com

El verdadero contraste entre ambas disciplinas radica en el propósito fundamental. El yoga es una práctica milenaria desarrollada por el hinduismo que va más allá del ejercicio, pues la acompaña muy de cerca la espiritualidad, por lo que el cuerpo se concibe como una herramienta para la meditación y la introspección; mientras que el pilates se desarrolló para rehabilitar a pacientes encamados durante la Primera Guerra Mundial.

Otro detalle es que varios de los beneficios que otorgan son significativamente diferentes entre sí, gracias a la variación en los movimientos. La práctica hindú aumenta la flexibilidad y calma la mente a través de posturas mantenidas y fluidez en los cambios; en contraste, los ejercicios controlados y repetitivos de pilates mejoran la postura y tonifican el cuerpo.

EN LA PRÁCTICA hindú es importante la respiración y la meditación. ı Foto: Pixabay y magnific.com

Al comparar, toma en cuenta que no se trata de cuál es el ejercicio “superior”, pues esto siempre dependerá de tus objetivos personales y que el método de entrenamiento que prefieras te permita mantener un estilo de vida balanceado y logres resonar con él.

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