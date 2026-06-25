Zahie Téllez: Hoy la gastronomía mexicana mueve destinos

La cocina mexicana vive uno de sus mejores momentos y el público nunca había mostrado tanto interés por aprender, descubrir ingredientes y recorrer el país a través de sus sabores. Así lo considera Zahie Téllez, una de las juezas más reconocidas de MasterChef México, quien además se encuentra en la recta final para inaugurar su nuevo proyecto gastronómico en la Ciudad de México.

En entrevista con La Razón, aseguró que la gastronomía nacional ha evolucionado de manera acelerada durante las últimas décadas y ocupa un lugar privilegiado tanto dentro como fuera del país.

El Dato: LA ESPECIALISTA mexicana recibió el galardón internacional Amico della Cucina Italiana nell Mondo otorgado por la Academia Italiana della Cucina.

“Ha cambiado brutalmente la escena gastronómica en este país y para bien. Tenemos muchos más restaurantes y mejores. Antes volteábamos a ver sólo la cocina francesa, española o japonesa, y hoy tenemos grandes restaurantes de cocina mexicana con propuestas muy definidas”, afirmó.

Para Zahie Téllez, el crecimiento no sólo se refleja en los establecimientos, sino también en el consumidor, que se ha vuelto más curioso, exigente y dispuesto a explorar nuevas experiencias.

El Tip: EN LOS PLATILLOS de la chef está presente la cocina libanesa, italiana, francesa y mexicana.

“Han cambiado los paladares, las costumbres. Hoy tenemos muchísima más oferta de productos e ingredientes. La gente ya viaja para comer un mole oaxaqueño y de paso visitar Monte Albán. La gastronomía se ha convertido en un motivo para viajar y conocer”, explicó.

La chef consideró que parte de este fenómeno está relacionado con el éxito de formatos televisivos como MasterChef, programa que, dijo, mantiene una conexión especial con el público porque pone a la gastronomía al centro.

“Es uno de los formatos más nobles en televisión. La cocina une. Mucha gente nos ve porque le gusta cocinar, otros porque les gusta comer, pero todos encuentran algo que aprender. Es una de las grandes virtudes del programa”, comentó.

Sobre la versión en vivo del reality culinario, Zahie Téllez reconoció que representa un reto distinto para jueces y participantes, ya que elimina cualquier margen de corrección.

“Es un poco más cansado porque tienes que estar mucho más enfocado. No hay edición, no hay nada. La gente ve exactamente lo que pasa en la cocina. Eso nos encanta porque demuestra que realmente es un concurso donde todo se desarrolla en el momento”, señaló.

La jueza también rechazó la idea de que existan favoritismos o resultados predeterminados en el programa.

“No hay guion. Nosotros conocemos los retos, pero lo que sucede después depende completamente de los participantes. Hay cambios de opinión, errores, quemadas, sorpresas. La cocina es la que va dictando el rumbo de todo”, dijo.

Incluso destacó que una de las mayores satisfacciones del programa es observar el crecimiento de los concursantes semana tras semana.

“Muchas veces ves cómo alguien cocina mucho mejor dos o tres semanas después. Nuestras devoluciones sirven para que aprendan. No se trata de regañar, sino de ayudar a que cada platillo sea mejor que el anterior”, expresó.

A la par de su trabajo en televisión, Zahie Téllez se encuentra ultimando detalles para la apertura de Vera Madera, un restaurante de comida italiana que abrirá sus puertas en Perisur durante julio.

“Ha sido difícil porque abrir un restaurante implica muchísimo trabajo, además de MasterChef y la familia, pero estoy muy agradecida por esta oportunidad”, comentó sobre el proyecto.

Lejos de apostar por conceptos espectaculares o propuestas excesivamente sofisticadas, la chef busca recrear la esencia de la gastronomía casera italiana.

“No quiero un menú pretencioso. Cuando voy a Italia, lo que más disfruto es la pasta hecha por la abuela de alguien o los embutidos que prepara un familiar. Esa sensación es la que quiero traer a México: pasta casera, buenos ingredientes y comida que te remita a la Italia real”, explicó.

La apertura está prevista para el próximo 15 de julio, aunque no descarta un ligero ajuste en la fecha.

“Espero abrir el 15 de julio. Si algo se retrasa, sería máximo hacia el 25, pero ya estamos prácticamente listos para arrancar”, adelantó la chef.