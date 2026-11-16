Heineken lleva la sostenibilidad a la pista de F1

Entre el ruido de los motores y el ambiente festivo que acompañaron el Gran Premio de México 2026, Heineken trasladó parte de su estrategia de sostenibilidad al Autódromo Hermanos Rodríguez, donde impulsó acciones de consumo responsable, acceso gratuito al agua y recuperación de residuos. El encuentro, que reunió a 405 mil aficionados durante ese fin de semana, permitió a la cervecera poner en práctica iniciativas que forman parte de sus compromisos ambientales y sociales.

Durante los tres días de actividades, la compañía distribuyó 15 mil litros de agua potable, promovió alternativas sin alcohol mediante Heineken 0.0 y participó, junto con los organizadores y otras marcas socias, en un modelo de gestión de residuos cuya meta fue canalizar 200 toneladas hacia procesos de reciclaje, aprovechamiento o coprocesamiento, para evitar su disposición en rellenos sanitarios.

Contenedores de separación de residuos, durante la F1, en imagen de archivo. ı Foto: Especial

Las acciones forman parte de los programas Experiencia Sustentable e Invitados y Colaboradores Seguros, así como de la iniciativa #XunMéxicoGP+Sostenible, que buscaban incorporar medidas de consumo inteligente y aprovechamiento de materiales en uno de los acontecimientos deportivos de mayor convocatoria del país.

El Dato: Heineken México reportó una reducción de 30% en sus emisiones directas y las asociadas a la energía adquirida, así como 28% en las emisiones de su cadena de valor.

En entrevista con La Razón, Julieta Barriguete, líder de Sustentabilidad de Heineken México, explicó que uno de los desafíos de estas iniciativas consiste en conseguir que los residuos recuperados puedan regresar a los procesos productivos y no únicamente sean separados para su disposición final.

“No es sólo separar para mandar a reciclar, es (entender) cómo de verdad lo encamino a la cadena de valor de donde se originó”, explicó la directiva al referirse a la recuperación de materiales y su reincorporación a los procesos industriales.

Como parte de la estrategia, durante el Gran Premio se recolectaron más de 12 mil anillos plásticos utilizados en empaques de bebidas, los cuales fueron canalizados a reciclaje. La iniciativa busca que esos materiales puedan aprovecharse nuevamente como insumos, en lugar de terminar en sitios de disposición final.

El Tip: La cervecería de Meoqui es la más eficiente del grupo en consumo de agua, al usar 1.68 litros por cada lt de cerveza.

Barriguete explicó que la empresa ha desarrollado experiencias similares en otros festivales, donde ha conseguido recuperar más de 70 mil anillos; sin embargo, destacó que el reto no consiste exclusivamente en incrementar la cantidad recolectada, sino en asegurar que los residuos puedan reincorporarse a la cadena productiva.

“Que no se pierdan los anillos al relleno; te los hacemos llegar para que tengas tu materia prima, básicamente”, comentó al explicar el propósito de trabajar con los productores de estos componentes.

La estrategia adquiere relevancia frente a los compromisos de economía circular de Heineken México. En su Informe de Sustentabilidad 2025, la empresa reportó que 98 por ciento de sus envases son reciclables por diseño, con una meta de alcanzar 99 por ciento hacia 2030.

65.4 Millones de usuarios alcanzó la campaña de consumo responsable

No obstante, que un empaque pueda reciclarse no significa necesariamente que sea recuperado después de su consumo. Por ello, las iniciativas desarrolladas en acontecimientos masivos buscan contribuir a la recolección de materiales y facilitar su aprovechamiento posterior.

En el mismo informe se señala que 41 por ciento de las ventas de la compañía se realizaron mediante formatos reutilizables, mientras que el contenido reciclado alcanzó 17 por ciento en las botellas de vidrio y 44 por ciento en las latas y tapas de aluminio.

Estos indicadores muestran que la estrategia de circularidad abarca tanto el diseño de los empaques como la utilización de materias primas recuperadas y la disponibilidad de formatos que pueden emplearse en más de una ocasión.

Para la directiva, la medición de los resultados es fundamental y explicó que la empresa evalúa sus iniciativas a partir del porcentaje de residuos que consigue recuperar y valorizar, más allá de la cantidad de materiales recolectados.

Señaló que la colaboración en el Gran Premio representa una primera experiencia de este tipo, cuyos resultados permitirán identificar oportunidades de mejora y establecer referencias para futuras ediciones.

La sostenibilidad durante el Gran Premio no se limitó al manejo de residuos, ya que Heineken también incorporó medidas relacionadas con el consumo responsable, mediante la disponibilidad de alternativas sin alcohol y puntos gratuitos de hidratación.

La distribución de 15 mil litros de agua potable buscó facilitar el acceso a bebidas no alcohólicas durante las actividades, mientras que Heineken 0.0 formó parte de la oferta disponible dentro del circuito y en establecimientos de la Ciudad de México.

Estas acciones se vincularon con la estrategia de sostenibilidad de la cervecera, que contempla el consumo inteligente como uno de sus componentes sociales, junto con la gestión ambiental de sus operaciones y el aprovechamiento de recursos.

La experiencia del Gran Premio permitió reunir ambos objetivos en un mismo espacio: ofrecer alternativas de consumo a los asistentes y establecer mecanismos para recuperar parte de los materiales generados durante las actividades.