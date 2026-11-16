En marcha modernización de navegación aérea aquí

La navegación garantiza la seguridad de las naves en el espacio aéreo

En un contexto de afectaciones a la aviación de EU

En un contexto de recientes afectaciones a la aviación estadounidense, que repercutieron en 193 vuelos y 18 mil 2 pasajeros en aeropuertos mexicanos, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que mantiene en marcha proyectos para modernizar la infraestructura nacional de navegación aérea, mediante nuevas redes de telecomunicaciones y sistemas satelitales.

La dependencia precisó que estas acciones forman parte del Plan Nacional de Navegación Aérea, publicado el 13 de noviembre por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que contempla inversiones en radares, centros de control, comunicaciones y sistemas de aterrizaje para fortalecer la seguridad de las operaciones.

“Cabe señalar que el horizonte hacia 2035 no significa que estas acciones se pospongan: el reforzamiento ya está en marcha”, sostuvo la Secretaría en una nota informativa difundida este domingo.

Entre los proyectos destaca una red privada de telecomunicaciones aeronáuticas, prevista para 2026, que permitirá interconectar 63 torres de control, cuatro centros de control y 12 subcentros de aproximación radar. También se contempla una red satelital de 40 estaciones para garantizar la continuidad de las comunicaciones entre México y el exterior.

La SICT explicó que el plan fue elaborado por Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) y tiene un horizonte de 15 años, alineado con las directrices internacionales de la OACI.

El reforzamiento de la infraestructura cobra relevancia después de las interrupciones registradas en EU.

La Secretaría de Infraestructura agregó que la Política Aeronáutica Mexicana, aún pendiente de publicación en el Diario Oficial de la Federación, fue desarrollada con la participación de más de mil actores del sector e incluye acciones e inversiones de ejecución inmediata, además de proyectos de mediano y largo plazo.