Refuerzan vigilancia sanitaria del aguacate

En 2025, las exportaciones de aguacate a EU alcanzaron 3 mil 653 mdd, u 8.1% de las ventas agro a ese mercado.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) convocó a ocho estados productores a reforzar los controles de movilización e inspección de embarques, con el objetivo de proteger el estatus fitosanitario del aguacate y su comercio nacional e internacional, para evitar un riesgo de propagación de plagas que comprometan la producción y comercialización de casi tres millones de toneladas anuales del fruto.

Durante la Tercera Reunión Regional de Estados Productores de Aguacate Jalisco 2026, autoridades del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) se reunieron con representantes de Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Puebla, Morelos, Michoacán y Estado de México para homologar los requisitos de movilización y fortalecer la vigilancia.

Gerardo Guerrero González, director general de Inspección Fitozoosanitaria del Senasica, advirtió que el control y la erradicación de los barrenadores del aguacate constituyen un desafío prioritario para preservar las condiciones sanitarias de las regiones productoras.

Senasica cuenta con 19 Puntos de Verificación e Inspección Federales, además de 260 puntos internos autorizados que operan los gobiernos estatales con apoyo de organismos auxiliares, para supervisar el traslado de productos agroalimentarios.

Como parte de la Campaña Nacional contra Plagas del Aguacatero, Agricultura ha certificado 243 mil 926 hectáreas como zonas libres de barrenadores del hueso y de las ramas, superficie equivalente al 93 por ciento del área cultivada en México. La medida beneficia a más de 94 mil pequeños y medianos productores.