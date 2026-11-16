Remesas traen 20 dólares más, pero rinden 740 pesos menos

Aunque los mexicanos en el extranjero enviaron en promedio 20 dólares adicionales por cada remesa durante los primeros nueve meses de 2026, las familias receptoras en México enfrentaron una disminución estimada de 740 pesos en el poder adquisitivo de cada transferencia; es decir, 9.7 por ciento menos que lo que recibió en el mismo periodo de 2025.

La apreciación del peso frente al dólar y el incremento de los precios en México absorbieron el aumento de los recursos enviados, de acuerdo con cálculos preliminares realizados por La Razón con información del Banco de México (Banxico) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Entre enero y septiembre, la remesa promedio aumentó de 391 a 411 dólares, pero su equivalente estimado en moneda nacional disminuyó de aproximadamente 7 mil 620 a 7 mil 140 pesos. Es decir, pese a recibir una mayor cantidad de dólares, las familias obtuvieron alrededor de 480 pesos menos al convertirlos a moneda nacional.

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El Dato: Para el cierre de 2026, BBVA estima que México recibirá 64 mil 100 mdd en remesas, un aumento anual de 2.6% y para 2027 prevé 66 mil 700 mdd.

A esta reducción se añadió el efecto de la inflación ya que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un incremento promedio estimado de 3.77 por ciento entre ambos periodos. Al descontar esa variación, el valor de la remesa de 2026 se redujo a aproximadamente 6 mil 880 pesos a precios de 2025, lo que amplía la pérdida de capacidad de compra a cerca de 740 pesos por transferencia.

La diferencia observada explicó que el crecimiento de los ingresos provenientes del extranjero, medido en dólares, no necesariamente se tradujo en mayores recursos disponibles para el consumo de los hogares, pues el fortalecimiento de la moneda mexicana disminuyó la cantidad de pesos obtenidos por cada dólar, el encarecimiento de bienes y servicios redujo, además, lo que puede adquirirse con el dinero recibido.

La pérdida de poder adquisitivo de las remesas no es exclusiva de este año, ya que el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla) explicó que entre 2020 y 2025 estos recursos aumentaron 48.2 por ciento en dólares, pero apenas 0.7 por ciento en pesos constantes.

“La presencia durante la mayor parte del periodo 2020-2025 de inflación en México y un peso fuerte disminuyeron el poder de compra de las remesas recibidas por los hogares mexicanos”, explicó el organismo.

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Este fenómeno ocurre en un contexto en el que México vuelve a registrar un crecimiento en la entrada de remesas, luego de que cifras del Banxico refieren que entre enero y septiembre ingresaron al país 47 mil 164 millones de dólares, 980 millones más que en el mismo periodo de 2025, lo que representó un aumento anual de 2.1 por ciento.

No obstante, detrás de ese incremento se encuentra un cambio en la dinámica de las transferencias, ya que en los primeros nueve meses del año se realizaron 114 millones 861 mil operaciones, frente a los 118 millones 42 mil envíos del mismo periodo de 2025, es decir, 3 millones 181 mil transferencias menos.

De esta manera, el crecimiento de los recursos recibidos no respondió a una mayor cantidad de operaciones, sino al incremento del monto promedio enviado; o sea, los connacionales transfirieron más dólares por operación, pero el número de movimientos disminuyó y su valor estimado en pesos perdió terreno frente al registrado un año antes.

Respecto a esto último, el Cemla señaló que coincidió con una transformación de la población mexicana residente en Estados Unidos, principal origen de las remesas que llegan al país, pues durante 2025 la población nacida en México que vivía en territorio estadounidense disminuyó en 530 mil 679 personas.

La contracción de la población inmigrante mexicana estuvo acompañada por una reducción de 130 mil 86 hogares de ese grupo migratorio, siendo los mayores descensos los concentrados en California, Texas, Illinois y Nueva York, entidades que históricamente han mantenido una presencia importante de población mexicana.

El Cemla atribuyó la desaceleración general de la migración hacia Estados Unidos al reforzamiento de la seguridad fronteriza y al retorno voluntario e involuntario de migrantes. Durante 2025, el incremento neto de la población inmigrante de todos los países fue de apenas 174 mil 257 personas, después de haber alcanzado 2 millones 403 mil 447 un año antes.

El cambio migratorio también aparece en las perspectivas económicas para México. En el Anuario de Migración y Remesas México 2026, elaborado por BBVA México, el Consejo Nacional de Población (Conapo) y la Fundación BBVA México, se identificó la reducción de la población migrante mexicana como un factor estructural que limita el crecimiento de estos ingresos.

No obstante, el análisis reconoce que “la resiliencia de esta población para adaptarse a un entorno migratorio más hostil” ha permitido sostener la recuperación de los envíos durante 2026.

La relevancia económica de estos recursos es especialmente elevada en algunas entidades del país, ejemplo de ello es que durante 2025 las remesas representaron 13.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Guerrero y Chiapas; 10.7 por ciento de Oaxaca; 10.5 por ciento de Michoacán y 9.9 por ciento de Zacatecas.

El deterioro del valor real de estos recursos también ha sido documentado por BBVA Research. “Desde su máximo en julio de 2022, las remesas a México en términos reales han caído 24.8 por ciento”, indicó la institución en un análisis publicado en septiembre de 2026. Esta reducción muestra que la recuperación de los envíos medidos en dólares no necesariamente se refleja en los ingresos disponibles para los hogares receptores.