Un piloto verifica los vuelos cancelados, en un aeropuerto de EU

La mayoría de los vuelos entre México y Estados Unidos recuperó su operación habitual después de la falla en los sistemas de comunicaciones del control aéreo estadounidense, que provocó la suspensión de despegues durante más de cuatro horas.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, informó este lunes que las operaciones aéreas se encuentran en proceso de regularización y confirmó que las aerolíneas ofrecieron disculpas a los usuarios por los retrasos y modificacionesen sus itinerarios.

“En México ya se están regularizando, hemos recibido el informe oficial. Claro que hubo afectaciones sobre los retrasos, las demoras a los propios pasajeros. Ya se ha ofrecido disculpas por parte de las líneas aéreas”, declaró durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional.

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La funcionaria precisó que la recuperación avanzó entre el domingo y las primeras horas del lunes, aunque no proporcionó un nuevo balance de vuelos cancelados o demorados ni de pasajeros afectados.

“Y digamos que para el día de ayer y el día de hoy, las primeras horas, en la mayoría de los vuelos ya se han regularizado”, agregó.

El hecho suscitado el viernes dejó en territorio nacional a más de 18 mil pasajeros afectados y 193 vuelos con ajustes, de acuerdo con el último balance de la Agencia Federal de AviaciónCivil (AFAC).

La interrupción también tuvo repercusiones en distintos aeropuertos mexicanos, principalmente en aquellos que mantienen conexiones con ciudades estadounidenses. Las restricciones obligaron a las aerolíneas a modificar itinerarios mientras las autoridades de Estados Unidos trabajaban en el restablecimiento de sus sistemas.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el balance de las 22:00 horas del viernes registró 73 vuelos afectados, de los cuales 44 fueron cancelados y 29 presentaron demoras, con un impacto sobre 10 mil 293 pasajeros.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó detener temporalmente los despegues en territorio estadounidense ante problemas registrados en los sistemas de comunicación utilizados por los servicios de control de tránsito aéreo.