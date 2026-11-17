Una amplia ola de ventas arrastró a las acciones estadounidenses, debido a las repercusiones de la dimisión de Jensen Huang como presidente ejecutivo de Nvidia, situación que empañó el entusiasmo por los valores relacionados con la Inteligencia Artificial (IA).

Así, el Nasdaq registró una caída de 2.49 por ciento, para cerrar la sesión de ayer en 24 mil 509.76 puntos; el S&P 500 concluyó en una caída de 1.91 por ciento, en 7 mil 417.12 unidades y el Dow Jones registró un retroceso de 1.41 por ciento en 51 mil 610.31 enteros.

La aversión al riesgo cobró fuerza a medida que avanzó la sesión, y los tres principales índices bursátiles de EU perdieron terreno. “Se trata del vaivén de este mercado entre las acciones relacionadas con la IA que atraen la demanda y esta rotación de carteras”, dijo Ross Mayfield, analista de estrategia de inversión de Baird.

Las pérdidas de Nvidia se agravaron tras la dimisión de Huang a raíz de las acusaciones de una relación con una presunta espía china, lo que se sumó a las preocupaciones sobre la rápida expansión de esta tecnología emergente y sus posibles riesgos.