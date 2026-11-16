Miles de usuarios en Estados Unidos se encontraron con dificultades al intentar realizar operaciones bancarias este lunes. Desde tempranas horas se comenzaron a generar reportes de clientes de distintas instituciones financieras, que señalaron interrupciones al ingresar a sus cuentas, consultar movimientos y enviar dinero.

Entre las entidades mencionadas se encuentran JPMorgan Chase, Bank of America y Wells Fargo, algunos de los bancos con mayor presencia en el país. La situación también generó dudas sobre el funcionamiento de las transferencias digitales, particularmente aquellas realizadas mediante Zelle.

Reporte de bancos caídos en Downdetector ı Foto: Captura de pantalla

¿Qué pasó con los bancos en Estados Unidos?

JPMorgan Chase reconoció que enfrenta un problema técnico que está ocasionando retrasos en el procesamiento de pagos por internet y otras dificultades relacionadas con su plataforma de banca digital.

La institución ofreció disculpas a sus clientes y confirmó que trabaja para solucionar el inconveniente. En declaraciones recogidas por Bloomberg, explicó que algunas operaciones estaban tardando más de lo habitual debido a un error en sus sistemas.

Además, un portavoz de la entidad aseguró a la cadena CNN que se trataba de un bug o falla de software, y no de un ataque informático como se había especulado. El banco también aclaró que sus clientes podían seguir accediendo a sus cuentas y fondos, aunque determinadas operaciones presentaban demoras.

Cajero de Chase Bank en imagen ilustrativa ı Foto: Reuters

De acuerdo con Downdetector, plataforma que concentra reportes de interrupciones en servicios digitales, más de 4 mil 700 usuarios habían informado problemas relacionados con JPMorgan Chase.

Otros clientes de Bank of America, Wells Fargo y U.S. Bank también señalaron dificultades, aunque en estos casos varios de los reportes estuvieron relacionados con Zelle, herramienta utilizada para enviar y recibir dinero entre cuentas bancarias.

U.S. Bank explicó que sus propios sistemas no estaban directamente afectados, pero reconoció que las transferencias realizadas mediante Zelle desde otras instituciones podían experimentar retrasos.

Por su parte, la plataforma sostuvo que sus servicios funcionaban correctamente y atribuyó las posibles demoras a situaciones relacionadas con las instituciones financieras participantes.

Las fallas se producen después de una semana marcada por interrupciones tecnológicas en Estados Unidos. Entre los incidentes recientes estuvieron los problemas en Microsoft 365, que afectaron herramientas como Teams y Outlook, así como una suspensión de operaciones aéreas relacionada con una falla en los sistemas de telecomunicaciones.

Con información de EuropaPress

#ULTIMAHORA

🚨 CAOS BANCARIO EN ESTADOS UNIDOS



Millones de clientes no pueden acceder a sus cuentas bancarias de los bancos principales en EU: Chase, Bank of America, Wells Fargo.



La semana pasada empezó con la caída de Microsoft, después fueron los aeropuertos y ahora los… pic.twitter.com/cfhzKYYRtP — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) November 16, 2026

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