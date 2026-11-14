Choca buque contra crucero en Nueva Orleans; deja 32 lesionados | VIDEO

Buque cisterna impacta crucero y lo vuelca en el río Mississippi

Un crucero fluvial volcó después de ser impactado por un buque cisterna en el río Misisipi, cerca del Puerto de Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos, durante la tarde del viernes 13 de noviembre de 2026.

El accidente involucró al American Heritage, operado por American Cruise Lines, y al buque cisterna Atlantic Asphalt. Tras el impacto, el crucero comenzó a inclinarse hasta quedar volcado sobre uno de sus costados, lo que provocó que algunas personas terminaran en el agua.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de 180 personas se encontraban a bordo de la embarcación turística. Los equipos de emergencia acudieron al lugar para auxiliar a los pasajeros y tripulantes.

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‼️🇺🇸 Nuevo video muestra el preciso momento en que un buque cisterna CHOCÓ con un crucero fluvial en New Orleans.#Viral pic.twitter.com/2maO66aXoW — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) November 13, 2026

¿Qué pasó con los pasajeros del crucero?

Las autoridades informaron que 32 personas fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica. Ninguna presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida.

Los equipos de rescate realizaron un operativo en el río Misisipi para localizar y auxiliar a quienes se encontraban a bordo. No se reportaron personas fallecidas y todos los pasajeros y tripulantes fueron localizados.

El crucero se encontraba atracado y sus ocupantes se preparaban para desembarcar cuando ocurrió la colisión.

Investigan las causas del choque en Nueva Orleans

La Guardia Costera de Estados Unidos informó que el buque cisterna aparentemente perdió el control de su dirección antes de impactar contra el crucero.

Sin embargo, las autoridades no habían determinado las causas exactas del accidente, por lo que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) inició una investigación para esclarecer cómo ocurrió la colisión.

El incidente también generó labores de atención y evaluación en la zona portuaria, mientras las autoridades revisaban las condiciones de ambas embarcaciones.

😱😱😱😱😱😱😱😱🇺🇸 Este viernes, un buque cisterna chocó contra un crucero fluvial que transportaba a más de 130 personas en el Puerto de Nueva Orleans, Luisiana, EE.UU.



Tras el accidente, equipos de emergencia realizaron labores de rescate y lograron evacuar a varios pasajeros.… pic.twitter.com/c5siPTwSOI — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) November 13, 2026

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MSL