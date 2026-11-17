La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos reportó una interrupción en NSA Net, su red interna para el intercambio de información clasificada.

La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) sufrió este martes una interrupción en su red interna de comunicaciones clasificadas, conocida como NSA Net, utilizada por sus empleados para almacenar, consultar e intercambiar información confidencial.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han encontrado indicios de que la falla esté relacionada con un ciberataque.

De acuerdo con información publicada por CNN y CBS News, el problema afectó algunos sistemas internos de la agencia, que inició una evaluación para determinar el alcance de la interrupción.

Un funcionario estadounidense citado por CBS News atribuyó el incidente a una degradación temporal durante trabajos rutinarios de mantenimiento, aunque todavía no se han esclarecido todos los detalles técnicos.

No se interrumpe funcionamiento, aunque toman medidas para evitar saturación

La dependencia también modificó los horarios de ingreso de parte de su personal en su sede de Fort Meade, Maryland, mediante un esquema denominado Code Gray.

La medida busca evitar que numerosos empleados intenten conectarse simultáneamente a los equipos mientras persisten las dificultades en la red. Algunas actividades fueron trasladadas temporalmente a otras instalaciones de la NSA en territorio estadounidense.

Sin embargo, un funcionario explicó a CBS News que las capacidades esenciales para el cumplimiento de las misiones de seguridad nacional continúan operativas.

La infraestructura de la agencia cuenta con sistemas redundantes y redes alternativas para mantener sus comunicaciones ante fallas técnicas.

En ese sentido, fuentes consultadas por CNN señalaron que la interrupción tampoco compromete la capacidad del gobierno estadounidense para transmitir información de inteligencia urgente al presidente Donald Trump, quien se encuentra de visita en Filipinas antes de viajar a China.

Asimismo, el intercambio de información entre los integrantes de la alianza de inteligencia Five Eyes, conformada por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, no resultó afectado.

Incidente ocurre después de crisis aérea, caída de Microsoft...

El incidente ocurre después de una serie de interrupciones tecnológicas que afectaron servicios de alcance nacional. La semana pasada, una falla en Microsoft dejó temporalmente fuera de servicio herramientas como Outlook y Teams, mientras que el viernes una avería en un router provocó que la Administración Federal de Aviación (FAA) suspendiera los vuelos en Estados Unidos durante varias horas.

A estos problemas se sumaron interrupciones en los servicios bancarios de Chase y en los sistemas de United Airlines durante el lunes.

Ante la sucesión de fallas, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó que Estados Unidos enfrente un ciberataque activo y atribuyó los incidentes a la interacción entre nuevas tecnologías e infraestructura informática antigua.

Por su parte, Trump minimizó las interrupciones y afirmó que este tipo de problemas pueden ocurrir.

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