Tiroteo en Minneapolis deja múltiples víctimas, entre ellas 2 policías.

El Departamento de Policía de Minneapolis desplegó un operativo de emergencia en las inmediaciones de 15 E Grant St., tras registrarse un tiroteo que dejó múltiples víctimas, entre ellas dos agentes policiales.

De acuerdo con los reportes de las autoridades locales, los cuerpos de seguridad se encuentran en la zona desahogando las primeras diligencias y asegurando el perímetro.

Además, los mandos policiales exhortaron a la población a evitar la zona afectada, además de precisar que la información complementaria se dará a conocer a medida que avance la investigación.

“Por favor, evite el área. Se proporcionará información adicional a medida que esté disponible”, informó la Ciudad de Minneapolis en la red social X.

The Minneapolis Police Department is on the scene of a shooting in the area of 15 E Grant St. involving multiple victims, including two police officers. Please avoid the area. Additional information will be provided as it becomes available. — City of Minneapolis (@CityMinneapolis) September 2, 2026

Hasta el momento, no se ha publicado información adicional de inmediato sobre el número de víctimas ni su estado.

En tanto, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, confirmó que las autoridades estatales se encuentran desplegadas en el sitio para auxiliar a las fuerzas del orden locales en la respuesta al tiroteo.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el mandatario expresó su reconocimiento al personal de seguridad que trabaja para garantizar la protección de los ciudadanos en el centro de la ciudad.

Además, Walz manifestó la solidaridad del estado de Minnesota con los cuerpos de emergencia y primeros respondientes que atienden el incidente de forma activa.

Minneapolis es la ciudad más poblada del estado de Minnesota, en el Medio Oeste de Estados Unidos (Midwest). Se localiza en el condado de Hennepin, a ambos lados del río Misisipi, justo al norte de su confluencia con el río Minnesota.

La ciudad se ubica colindante a Saint Paul, la capital del estado; juntas forman el área metropolitana conocida como las “Twin Cities”.

Con este tiroteo ya suman más de 332 tiroteos registrados de enero a agosto de 2026. En estos actos violentos se han reportado aproximadamente 337 personas fallecidas y más de 1,390 heridos.

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JVR