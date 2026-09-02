¿Quién era Erin Piacenti vicepresidente de Bank of America y por qué fue atacada por Pamela Cisneros?

El lunes se registró una tragedia en Times Square, pues una mujer atacó a dos personas con armas blancas; una de las víctimas fue identificada como un hombre de 68 años de edad que se encuentra estable en un hospital, mientras que la otra fue una mujer de 32 años de edad que lamentablemente perdió la vida.

Por la tarde del lunes una mujer atacó a dos personas al azar en las calles de Nueva York, posteriormente agentes de la policía intervinieron, por lo que la atacante identificada como Pamela Cisneros perdió la vida.

La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, describió de manera preeliminar los hechos ocurridos el lunes 31 de agosto en las calles de Times Square.

Armas utilizadas por Pamela Cisnero ı Foto: @NYPDnews

De acuerdo con Jessica Tisch, Pamela Cisneros se acercó en primera instancia a un hombre que iba saliendo de la estación del metro, quien esperaba junto a su esposa para poder cruzar la calle.

Precisó que un testigo les indicó que Pamela Cisneros sacó los dos cuchillos utilizados para el crimen de una bolsa roja de Target, y posteriormente se acercó al hombre para apuñalarlo en el lado derecho de su abdomen.

Tan solo 20 segundo después, Pamela Cisneros atacó a una mujer de 32 años de edad y la apuñaló en el estómago, y pese a que fue trasladada al Hospital Bellevue, lamentablemente perdió la vida.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo que saben que los familiares de las víctimas quedaron destrozadas por lo ocurrido, por lo que, dijo “seguiremos teniéndolas presentes en todo momento, durante las horas, los días y las semanas que transcurran a partir de ahora”.

The NYPD is investigating a fatal police shooting that occurred in Times Square on Monday afternoon.



Police Commissioner Jessica Tisch said at an evening news conference officers responded to West 43rd Street and Seventh Avenue just after 4:20 p.m. after receiving a call about… pic.twitter.com/hYcc15G2tJ — CBS News (@CBSNews) September 1, 2026

¿Quién era Erin Piacenti?

El 1 de septiembre Bank of América informó que la víctima mortal del ataque en Times Square era Erin Piacenti, una mujer de 32 años de edad que se desempeñaba como vicepresidenta de la unidad de señección de negocios y conflictos.

“Estamos consternados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestro compañera. Era una valiosa compañera de equipo a quien echaremos mucho de menos. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y a todos sus seres queridos” se lee en el comunicado de Bank of America.

Erin Piacenti ı Foto: Redes Sociales

Erin Piacenti contaba con una licenciatura en Ciencias Políticas y una subespecialización en Historia en la Universidad de Pensilvania; además, fue miembro de la hermandad Alpha Phi y del grupo a capela Dischord.

Adicionalmente, desde el 2021 también contaba con una licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de Fordham, en la que se recibió junto a su esposo; con quien cumplió dos años de matrimonio en 2026, Frank Piacenti.

Erin y Frank Piacenti ı Foto: Redes Sociales

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