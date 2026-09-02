¿Qué enfermedad tenía Pamela Cisneros, mujer abatida en Times Square?

Por la tarde del 31 de agosto se registró una tragedia en Nueva York, pues una mujer de 49 años de edad atacó con un arma blanca a dos personas que se encontraban en Times Square, y una de estas falleció después de los hechos.

Los hechos se registraron por la tarde del pasado lunes en la calle 42 Oeste y la Séptima Avenida, y la mujer que fue abordada por varios elementos de la policía fue declarada sin vida en el Hospital Bellevue.

Las autoridades estadounidenses informaron que la mujer fue identificada como Pamela Cisneros, quien es originaria del distrito de Queens en Nueva York; y precisaron que el ataque a las dos personas no fue provocado.

Pamela Cisneros fue abatida por agentes de la Policía de Nueva York; previo a esto, los policías le indicaron que dejara las armas blancas en el piso y accionaron sus pistolas taser para inmovilizarla.

¿Qué enfermedad tenía Pamela Cisneros

El hermano de Pamela Cisneros, Patrick Peralta, compartió en entrevista con medios que la mujer tenía problemas mentales desde hace aproximadamente 12 años atrás: “Empezó creo que con depresión posparto y bipolaridad”, dijo.

De acuerdo con Patrick, Pamela se encontraba bajo tratamiendo médico por sus problemas mentales, y su padre, Mario Cisneros, confirmó la información, pues declaró que recibía inyecciones mensuales.

Mario Cisneros precisó que los problemas mentales de Pamela fueron más evidentes cuando nació uno de sus hijos, por lo que se creía que estaba atravesando por una depresión posparto.

Pamela Cisneros ı Foto: Redes Sociales

La madre de Pamela Cisneros, Maria Cisneros, dijo que si había tantos policías no entendía por qué los agentes no la tomaron del brazo para no accionar sus armas de fuego contra la mujer.

Durante un comunicado de prensa sobre lo ocurrido, las autoridades neoyorkinas precisaron que Pamela Cisneros no contaba con antecedentes penales, pero que sí se habían registrado algunos incidentes relacionados con su salud mental.

De manere preeliminar, informaron que en 2018 se comportó de manera agresiva en un hotel de Manhattan, y en 2019 saltó a las vías del metro. Algunos medios estadounidenses señalan que estos incidentes podrían estar relacionados con una problemas en su matrimonio, pues este se disolvió legalmente en 2020.

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