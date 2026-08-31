Mujer apuñala a dos personas en Times Square y luego es abatida por la policía de Nueva York

Mujer apuñala a dos personas en Times Square, ciudad de Nueva York, el 31 de agosto de 2026.

Una mujer apuñaló a dos personas en Times Square, en la ciudad de Nueva York. Tras el ataque, en el que murió una mujer, la agresora fue abatida a tiros por la policía.

Ocurrió alrededor de las 16:30 horas junto a una subestación del Departamento de Policía de Nueva York, en las afueras de One Times Square.

En ese punto, la mujer de 49 años originaria de Queens sacó dos cuchillos de una bolsa y apuñaló en el abdomen a un hombre de 68 años que esperaba cruzar la calle con su esposa, informó la comisaria de policía, Jessica Tisch, en conferencia de prensa.

Poco después, la agresora apuñaló a una mujer de 32 años también en el abdomen. Ambas víctimas fueron trasladadas al hospital. La mujer murió y el hombre se encuentra estable.

Vídeos difundidos en redes sociales muestran a al menos 10 agentes alrededor de la mujer, que sostenía dos cuchillos. Aunque los policías intentaron convencerla para que dejara caer los cuchillos, ésta les dijo: “No voy a dejar caer nada, prefiero matarlos a los dos”, según Tisch.

El video muestra a la mujer caminando hacia los oficiales mientras agita los cuchillos. Luego, dos agentes dispararon a la mujer, según la policía.

🇺🇸 | Una mujer apuñaló a al menos dos personas en Times Square, Nueva York, antes de ser abatida a tiros por agentes de la policía local que intervinieron en el lugar. pic.twitter.com/v6DDYrejSd — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 31, 2026

La mujer tiene un “historial documentado de salud mental con la policía de Nueva York”, que incluye incidentes en 2018 y 2019, pero ningún historial de arrestos con el departamento, dijo Tisch.

Los nombres de las víctimas no serán revelados hasta que se notifique a los familiares, según la policía.

“Sabemos que las vidas de esas familias han quedado destrozadas por lo que ocurrió hoy, y continuaremos manteniéndolas cerca a medida que pasen las horas, los días y las semanas a partir de este momento”, dijo el alcalde Zohran Mamdani.

Tanto Mamdani como Tisch elogiaron a los agentes y dijeron que más personas podrían haber resultado heridas o muertas si no fuera por sus acciones.

La policía de Nueva York cerró temporalmente parte de la Séptima Avenida y advirtió al público que se mantuviera alejado de la zona. La cinta policial acordonó el área mientras un gran grupo de agentes del orden trabajaba cerca.

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cehr