Identifican a ejecutiva de Bank of America entre los dos muertos por ataque con cuchillos en Times Square, NY

Erin Piacenti fue la mujer asesinada por ataque con cuchillos en Times Square, Nueva York.

Erin Piacenti, una ejecutiva de Bank of America de 32 años de edad, fue identificada como una de las víctimas mortales del ataque con cuchillos ocurrido el lunes en la concurrida plaza Times Square de Nueva York, Estados Unidos.

Hasta el lunes, día en que ocurrieron los hechos, permanecía desconocida la identidad de los fallecidos. Ahora, se confirmó que una de ellas era la vicepresidenta de Selección Empresarial y Conflictos de Bank of America mientras que, el otro, era un hombre de 68 años. Además, la atacante fue abatida por la policía.

Aspecto de la oficina de Bank of America de Nueva York. ı Foto: Reuters

Erin Piacenti, ejecutiva de Bank of America, la mujer asesinada en Times Square

Poco después de que se dio a conocer la noticia del ataque armado en Times Square, la institución financiera Bank of America informó que una de las víctimas mortales era empleada suya.

Así, identificó a una de las víctimas mortales como Erin Piacenti, vicepresidenta de Selección Empresarial y Conflictos de Bank of America, de 32 años de edad.

Aspecto de la oficina de Bank of America de Nueva York. ı Foto: Reuters

La institución lamentó el deceso de su empleada, a quien se refirió como una integrante valiosa de su equipo.

“Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra compañera”, se lee en una tarjeta informativa de Bank of America compartida vía correo electrónico a la agencia Reuters.

🇺🇸 La vicepresidenta de Bank of America, Erin Piacenti, de 32 años, fue apuñalada mortalmente durante el ataque ocurrido en Times Square, en Nueva York.



Un hombre de 68 años también resultó apuñalado. pic.twitter.com/r4LvT4Pruw — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 1, 2026

De acuerdo con la misma fuente, el Fordham Law School, colegio de donde Piacenti se recibió como abogada en 2021, se dijo devastado por la muerte de su exalumna.

Policía atendió ataque en Times Square; agresora fue abatida. ı Foto: Reuters

Policía de NY ve ataque sin motivo aparente

Pese al perfil de una de las víctimas mortales, la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, señaló que los ataques parecían aleatorios y sin un motivo aparente.

Tisch también informó que Cisneros había tenido encuentros con la policía relacionados con su salud mental en 2018 y 2019, pero que no tenía antecedentes de arrestos en Nueva York.

Así fue el ataque con cuchillos en Nueva York

De acuerdo con reportes de las agencias Reuters y The Associated Press, el ataque ocurrió el lunes, cuando una mujer, identificada como Pamela Cisneros, de 49 años, atacó con cuchillos a quienes transitaban la plaza neoyorkina, una de las más concurridas y vigiladas de la ciudad.

Policía atendió ataque en Times Square; agresora fue abatida. ı Foto: Reuters

Según la reconstrucción de los hechos, la mujer paseaba por la plaza con una bolsa de compras, de la cual sacó dos cuchillos, con los cuales atacó primero a un hombre de 68 años y, posteriormente, a una mujer de 32 años, posteriormente identificada como Piacenti. Ambos perdieron la vida .

Tras los ataques, la policía intervino y rodeó a la atacante, quien continuaba sosteniendo los cuchillos pese a las exigencias de los oficiales.

Durante varios minutos, los policías le pidieron soltar las armas y, ante su negativa, la atacaron con una pistola Taser. A pesar de la descarga que recibió, la atacante no se detuvo e intentó embestir a los agentes. Por lo anterior, estos le dispararon y la abatieron .

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