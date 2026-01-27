Anticipa BofA estancamiento del PIB

EL CRECIMIENTO económico de México para el año que acaba de terminar se ubicará en 0.4 por ciento, lo que significaría que el Producto Interno Bruto (PIB) habría caído en un estancamiento, situación que si se suma al bajo crecimiento que se ha registrado en los últimos años, se estaría hablando de una falta de crecimiento crónica.

Carlos Capistrán, economista en jefe para Latinoamérica y Canadá de Bank of America (BofA), explicó que la estimación es de 0.4 por ciento; sin embargo, 2025 sería un año de muy bajo crecimiento en el país en donde básicamente estuvo estancado.

“Incluso el dato duro del PIB más reciente que tenemos, hay que recordar que es el tercer trimestre (del año pasado) tuvo una contracción respecto al segundo trimestre, así es que sí está estancado. Luego tenemos los IGAE mensuales y ahí tenemos una que se vio bien y otro que no se vio tan bien, entonces el cuarto trimestre sigue todavía débil”, dijo en conferencia.

Para este año, el experto mencionó que BofA esperaría un crecimiento de alrededor de 1.2 por ciento, lo que significaría una mejora; sin embargo, insistió en que México se enfrenta a un problema crónico de crecimiento, ya que si se compara con otros países, el crecimiento per cápita es mínimo.

Explicó que si se mide el desempeño de México en los últimos 10 años con países como China, se observa una diferencia importante, ya que el PIB por persona de México creció 5.0 por ciento, mientras China lo hizo en 70 por ciento acumulado.