¿Dónde está Gerardo Mérida tras abandonar prisión en Nueva York?

El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, uno de los 10 funcionarios mexicanos señalados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, salió del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn en Nueva York, Estados Unidos, donde es juzgado por el citado motivo, pero… ¿por qué y dónde está?
Después de la acusación de Estados Unidos, Mérida Sánchez se entregó voluntariamente ante las autoridades de este país, en mayo. De acuerdo con información judicial recogida por medios nacionales, el exfuncionario sinaloense estaría negociando una colaboración con el Departamento de Justicia.
A pesar de ello, fue recluido en la citada prisión estadounidense por tres meses, hasta el martes 11 de agosto, fecha a partir de la cual, según registros de las autoridades de ese país, dejó de estar bajo custodia federal. Pero, ¿en dónde está y por qué fue liberado?
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¿Dónde está y por qué fue liberado Gerardo Mérida?
Gerardo Mérida Sánchez fue recluido en la citada prisión de Brooklyn mientras se resolvía su situación jurídica y se llevaban a cabo sus audiencias. En la primera de ellas se declaró “no culpable”.
Ahora, tres meses después de su entrega a Estados Unidos, Mérida Sánchez ya no está bajo custodia del Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), de acuerdo con un registro de esta agencia, el cual indica que cambió su estatus el 11 de agosto.
Por lo anterior, Mérida Sánchez salió de la prisión de Brooklyn ese día, y no ha sido ingresado a ninguna otra desde entonces.
¿Y dónde está? De acuerdo con información del periodista Arturo Ángel, quien dio a conocer la información, Mérida Sánchez podría estar bajo custodia del gobierno federal estadounidense, preparándose para ingresar al programa de testigos colaboradores.
De esta forma, el exsecretario de Seguridad se estaría alistando para la siguiente fase de su proceso, en donde se dicte una sentencia con beneficios a cambio de información al Gobierno estadounidense.
No obstante, los detalles que se conocen son limitados, y la ubicación exacta de Gerardo Mérida se desconoce hasta el momento.
De entre los 10 funcionarios acusados por EU, solo Mérida Sánchez y Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, se entregaron a las autoridades de ese país. Los ocho restantes permanecen en territorio mexicano, de acuerdo con lo que se sabe hasta el momento.
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