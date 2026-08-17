¿Dónde está Gerardo Mérida tras abandonar prisión en Nueva York?

Esto se sabe del caso de Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa.

El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, uno de los 10 funcionarios mexicanos señalados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, salió del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn en Nueva York, Estados Unidos, donde es juzgado por el citado motivo, pero… ¿por qué y dónde está?

Después de la acusación de Estados Unidos, Mérida Sánchez se entregó voluntariamente ante las autoridades de este país, en mayo. De acuerdo con información judicial recogida por medios nacionales, el exfuncionario sinaloense estaría negociando una colaboración con el Departamento de Justicia.

🚨#ÚLTIMAHORA | El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, salió de la prisión de Brooklyn, Estados Unidos, pero no fue puesto en libertad; podría estar bajo custodia federal. https://t.co/ah4dqMtcmW pic.twitter.com/BsiRqwBM7i — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 17, 2026

A pesar de ello, fue recluido en la citada prisión estadounidense por tres meses, hasta el martes 11 de agosto, fecha a partir de la cual, según registros de las autoridades de ese país, dejó de estar bajo custodia federal. Pero, ¿en dónde está y por qué fue liberado?

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¿Dónde está y por qué fue liberado Gerardo Mérida?

Gerardo Mérida Sánchez fue recluido en la citada prisión de Brooklyn mientras se resolvía su situación jurídica y se llevaban a cabo sus audiencias. En la primera de ellas se declaró “no culpable”.

🚨🇺🇸 Gerardo Mérida se presenta a audiencia inicial en EU; jueza ve ‘abundante evidencia’ en caso



Avanza en Nueva York el proceso judicial contra el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida. Durante la audiencia, la jueza del caso señaló que existe evidencia… pic.twitter.com/aEN1AklOv3 — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 1, 2026

Ahora, tres meses después de su entrega a Estados Unidos, Mérida Sánchez ya no está bajo custodia del Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), de acuerdo con un registro de esta agencia, el cual indica que cambió su estatus el 11 de agosto.

Por lo anterior, Mérida Sánchez salió de la prisión de Brooklyn ese día, y no ha sido ingresado a ninguna otra desde entonces.

🚨#ÚLTIMAHORA El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez no está bajo custodia de la Agencia Federal de Prisiones de EU desde el 11 de agosto.



De acuerdo con el periodista @arturoangel20, es probable que Mérida Sánchez siga bajo custodia… pic.twitter.com/wbEMBYBBxA — Azucena Uresti (@azucenau) August 17, 2026

¿Y dónde está? De acuerdo con información del periodista Arturo Ángel, quien dio a conocer la información, Mérida Sánchez podría estar bajo custodia del gobierno federal estadounidense, preparándose para ingresar al programa de testigos colaboradores.

De esta forma, el exsecretario de Seguridad se estaría alistando para la siguiente fase de su proceso, en donde se dicte una sentencia con beneficios a cambio de información al Gobierno estadounidense.

⭕ Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se entregó a autoridades estadounidenses para afrontar sus acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico; así lo ha confirmado el Gabinete de Seguridad del Gobierno de… pic.twitter.com/nrAQz6miZy — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 15, 2026

No obstante, los detalles que se conocen son limitados, y la ubicación exacta de Gerardo Mérida se desconoce hasta el momento.

De entre los 10 funcionarios acusados por EU, solo Mérida Sánchez y Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, se entregaron a las autoridades de ese país. Los ocho restantes permanecen en territorio mexicano, de acuerdo con lo que se sabe hasta el momento.

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