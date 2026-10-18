SRE confirma muerte de mexicano bajo custodia del ICE; suman 18 connacionales fallecidos en EU

Agentes del ICE realizan una detención en Illinois, EU, el 19 de septiembre de 2025.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó la muerte de otro mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un centro de detención de Laredo, Texas, con lo que suman 18 connacionales fallecidos durante operativos migratorios o mientras permanecían bajo resguardo de las autoridades estadounidenses desde el 20 de enero de 2025.

El congresista Henry Cuellar informó a The Texas Tribune que Emiliano Andrade Covarrubias, de 56 años, fue encontrado inconsciente por personal del centro de procesamiento Río Grande durante una revisión de seguridad, alrededor de las 10:00 horas del 17 de octubre. Los trabajadores intentaron reanimarlo y solicitaron la intervención de los servicios de emergencia.

COMUNICADO. "La Secretaría de Relaciones Exteriores exige el esclarecimiento del fallecimiento de un connacional en Texas, y expresa su profunda preocupación por la recurrencia de estos casos".https://t.co/RZDcgHGbt2 pic.twitter.com/W1g5UNyHEL — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 19, 2026

En lo que va de 2026, suman 7 fallecimientos de mexicanos bajo custodia del ICE en Texas. En Laredo, se trata del segundo deceso en instalaciones migratorias después de la muerte de Félix Alcorta Rodríguez, de 63 años, quien murió el pasado 19 de junio en el Centro de Detención del Condado de Webb.

SRE exige investigación tras muerte de mexicano bajo custodia

Tras recibir la notificación de las autoridades estadounidenses, el Consulado General de México en Laredo estableció contacto con los familiares y ofreció asistencia consular. La representación diplomática también solicitó esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar posibles responsabilidades.

Ante la recurrencia de estos casos, la Cancillería exigió “una investigación pronta, exhaustiva y transparente” y expresó su “profunda preocupación” por los fallecimientos de ciudadanos mexicanos bajo custodia o durante acciones de control migratorio.

Como parte de las medidas jurídicas, la dependencia anunció que presentará una denuncia ante el fiscal del condado Webb, en Texas, para exigir el esclarecimiento del caso. Esta acción se suma a las notas diplomáticas que el gobierno de México ha enviado al Departamento de Estado y a las denuncias ante instancias estadounidenses por situaciones similares.

Por conducto de la Embajada de México en Estados Unidos, la SRE también solicitará a las autoridades migratorias garantizar el acceso de los cónsules a los centros de detención, con el propósito de supervisar las condiciones en que permanecen los connacionales y exigir atención médica cuando resulte necesario.

Asimismo, la Cancillería informó que ha fortalecido los mecanismos de protección consular y las gestiones para facilitar representación legal a las familias de las víctimas. Estas medidas forman parte de la respuesta diplomática ante los fallecimientos que registra desde el inicio de la actual administración estadounidense.

México reiteró que recurrirá a los instrumentos jurídicos y diplomáticos a su alcance para esclarecer las circunstancias de estas muertes, proteger los derechos de sus ciudadanos y exigir responsabilidades cuando las investigaciones acrediten irregularidades. El Gobierno Federal también expresó sus condolencias a los familiares del connacional fallecido en Texas.

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cehr