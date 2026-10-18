Saúl Monreal se registra para tercer periodo en Fresnillo; no renuncia a gubernatura de Zacatecas

El senador Saúl Monreal Ávila, de Morena, en un mensaje en video el 18 de octubre de 2026.

El senador Saúl Monreal Ávila se registró en el proceso interno de Morena para buscar la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Fresnillo, Zacatecas, municipio que gobernó durante dos periodos consecutivos, luego de reconocer que las reglas internas de su partido contra la sucesión inmediata entre familiares le impiden contender por la gubernatura en 2027, debido a que su hermano, David Monreal Ávila, es el actual mandatario estatal.

A través de un mensaje en video, difundido en sus redes sociales, el legislador afirmó que decidió acatar los lineamientos de la dirigencia nacional de Morena, así como la recomendación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con quien aseguró haber conversado personalmente sobre sus aspiraciones políticas.

“Es conocida la decisión de la dirigencia nacional de Morena de establecer reglas internas para evitar la sucesión inmediata entre familiares en los cargos de gobierno, y aunque esta disposición me impide participar en el proceso por la gubernatura de 2027 dentro de nuestro partido, he decidido respetarla”, expresó.

Saúl Monreal y su hermano, el gobernador David Monreal. ı Foto: larazondemexico

Saúl Monreal se registra ‘a petición expresa’ de Morena

Monreal Ávila explicó que su registro para buscar la coordinación municipal respondió a una “petición expresa” del propio partido, luego de quedar fuera de la contienda interna por el gobierno de Zacatecas y de que Morena designara a Verónica Díaz Robles como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Sin embargo, el senador dejó claro que su decisión no significa que haya renunciado a sus aspiraciones de buscar la gubernatura de Zacatecas en el futuro.

“Es públicamente conocida mi legítima aspiración de algún día tener la posibilidad de gobernar mi estado. Es un objetivo al que no renuncio y por el que seguiré trabajando, pero la gente que me conoce y el equipo que me ha acompañado sabe que no quito el dedo del renglón”, sostuvo.

Saúl (izq.) y Ricardo Monreal, reunidos en Zacatecas el 5 de septiembre del 2025. ı Foto: Especial

Saúl Monreal busca tercer periodo en Fresnillo

El legislador llegó por primera vez a la presidencia municipal de Fresnillo en 2018, postulado por la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social.

En 2021 fue reelecto para un segundo periodo, pero en octubre de 2023 solicitó licencia al cargo para contender por un escaño en el Senado de la República, en que sigue actualmente.

Ahora busca regresar al gobierno municipal en las elecciones de 2027, aunque criticó la gestión del actual alcalde, el priista Javier Torres Rodríguez, al afirmar que los habitantes de Fresnillo padecen “abandono y frivolidad”.

“Sé lo que avanzamos y sé que nos faltó tiempo, pero también sé lo mucho que les duele a los fresnillenses el abandono y la frivolidad que actualmente padecen”, dijo.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Raz ó n.

cehr