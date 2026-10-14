PT advierte que Morena no habría ganado varias gubernaturas sin sus votos

La vicecoordinadora del Partido del Trabajo en el Senado, Geovanna Bañuelos, advirtió que al menos 12 de las 24 gubernaturas que actualmente encabeza el movimiento no se habrían ganado sin los votos de su partido, mientras que el senador morenista Higinio Martínez reconoció que la alianza con el PT y el Verde aumenta las posibilidades de triunfo rumbo a las elecciones del 2027.

“Claro que puede ganar Morena, claro que pueden ganar posiciones, pero definitivamente no hablaríamos de ganar la mayoría de los estados ni de tener una mayoría siquiera simple si este fuera el escenario”, afirmó Bañuelos al referirse a una eventual competencia sin aliados.

La legisladora insistió en que el PT busca mantener la coalición en todas las boletas, pero también exige encuestas espejo para definir candidaturas en entidades específicas, entre ellas Nuevo León, Michoacán, Zacatecas y Chihuahua.

Por su parte de la senadora Geovanna Bañuelos les recordó a los morenistas, que, sin los votos del PT, podrían no tener ni siquiera la mayoría simple en la Cámara de Diputados y estar en riesgo algunas gubernaturas. pic.twitter.com/Bvh7BjjeO4 — Angel Gallegos (@gallegoso) October 14, 2026

“No estamos solicitando que se hagan encuestas espejo o careos básicamente de los 17 del país. Nosotros hablamos de estados en específico”, aclaró.

Por su parte, Higinio Martínez sostuvo que Morena tiene mejores posibilidades de ganar y gobernar si mantiene la alianza, aunque señaló que puede competir por cuenta propia donde no se logren acuerdos.

“Entre más partidos, si se mantiene la coalición, tenemos mejores posibilidades de ganar y de gobernar”, afirmó.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado reconoció que prescindir de alguno de sus aliados reduce las posibilidades electorales de Morena, pero no implica necesariamente una derrota.

“Lo necesitamos en muchos casos y haremos el esfuerzo para seguir juntos, pero si en algún lugar no se da, tenemos que sacar adelante nosotros”, sostuvo.

La relación entre el Partido de Trabajo y Morena continua en medio de una controversia luego de que se dieran a conocer los coordinadores estatales del movimiento de la 4T.

El presidente del Senado, Higinio Martínez, recalcó que si bien Morena necesita del Partido del Trabajo y el partido Verde para garantizar el triunfo electoral, también habrá entidades donde pueda competir solo sin ninguna dificultad. pic.twitter.com/5RHKS4RfxV — Angel Gallegos (@gallegoso) October 14, 2026

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LMCT