‘Tortura es inadmisible’: Sheinbaum pide a CNDH investigar denuncias de detenidos en Jalisco

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigar las denuncias de tortura que presuntamente habría sido cometida por policías de Jalisco contra manifestantes que detuvieron durante la protesta ante la mala calidad del agua que reciben en Guadalajara desde hace varias semanas.

A raíz de los reportes sobre las vulneraciones observadas en dicha manifestación, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió un informe a la Secretaría de Gobernación sobre lo ocurrido y, sin dar detalles del balance que se le entregó, externó una condena a lo sucedido en Jalisco y mencionó que la tortura no debe de permitirse en México.

“No puede permitirse lo que ocurrió en Jalisco. Y lo que denuncia es hoy. O sea, además de el uso de chorros de agua, de gases lacrimógenos, el tema de la tortura a los jóvenes es algo que tiene que desaparecer en nuestro país. No puede ser que una fuerza del orden torture a ninguna persona y menos en una detención”, dijo la mañana de este miércoles en Palacio Nacional.

La investigación sobre estos hechos no sólo fue encomendada a la Segob, sino también a la CNDH para que se encuentre a los responsables que giraron la instrucción de reprimir a los manifestantes y para que también se abra diálogo con las víctimas.

“Pues tanto en el caso de Jalisco, ayer le pedí a la secretaria de Gobernación, tiene que hacer una investigación muy profunda la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Quién dio la orden? ¿Por qué? Que entreviste a las víctimas y que haya responsables. ¿Cómo es posible que en el 2026 siga habiendo tortura de policías a jóvenes?.. Lo que estoy pidiendo es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, le pido que haga una investigación profunda de este caso y que encuentre cómo se dieron las cosas, que entreviste a las víctimas porque no puede haber tortura”, reiteró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Relativo a casos de violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades en Guanajuato, sobre los que fue consultada en su conferencia, también señaló que la CNDH e incluso la Fiscalía General de la República podrían intervenir.

“Y el caso que mencionas de policías municipales y policías estatales, si tiene que entrar la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la propia Fiscalía General de la República tiene que. No podemos permitir, nosotros que venimos de luchar contra la represión, no podemos permitir que en México haya fuerzas del orden que repriman y torturen. Entonces, inadmisible”, sostuvo.

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FGR