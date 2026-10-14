Sheinbaum envía abrazo al Papa tras diagnóstico de cáncer

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió un mensaje de solidaridad al Papa León XIV, tras ser diagnosticado con un tipo de cáncer en los pulmones.

Este lunes, el pontífice de 71 años se sometió a una intervención quirúrgica en la que le extirparon el lóbulo inferior de su pulmón derecho; durante la operación le fueron hallados indicios de adenocarcinoma pulmonar.

Consultada al respecto durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria federal comentó que se espera que el Papa se recupere pronto.

“Nuestro saludo, nuestro abrazo solidario al Papa y esperamos su pronta recuperación”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este miércoles en Palacio Nacional.

Apenas en agosto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó la invitación para que el pontífice visitara México, motivada no sólo por la importancia de su figura para la población mexicana católica, sino también por haber encontrado coincidencias respecto a los riesgos de la inteligencia artificial y el uso desmedido de las redes sociales para la humanidad.

Por ahora no se tiene prevista la visita del Papa al territorio mexicano, ya que en su gira programada para el continente americano en el mes de noviembre sólo contemplaba acudir a Uruguay, Argentina y Perú.

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FGR