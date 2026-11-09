Muere Michal Oksinski, autor de matanza en Cracovia

Michal Oksiński, identificado como el autor material de la matanza registrada en Cracovia el 7 de noviembre, en la que 4 personas perdieron la vida16 personas resultaron heridas, falleció el 8 de noviembre.

El autor de la matanza que tuvo lugar en la plaza del Mercado Principal de Cracovia perdió la vida en el hospital, de acuerdo con una breve publicación realizada por la Policía de Malipolska.

“Les informamos que el autor de los trágicos hechos falleció en el hospital a primera hora de esta mañana” compartió la Policía de Malipolska el 8 de noviembre por medio de su cuenta de X.

Informujemy, że sprawca tragicznych wydarzeń zmarł dzisiaj nad ranem w szpitalu. — Małopolska Policja (@kwpkrakow) November 9, 2026

Oksinski contaba con un permiso de armas desde marzo de este año, y en el auto que conducía al momento de producir el ataque se localizaron cuatro armas de fuego y un estimado de 500 cartuchos de munición.

🔴 Tiroteo en Cracovia, Polonia, deja al menos seis personas sin vida y varios lesionados



⭕ Un tiroteo masivo perpetrado este sábado en la ciudad de Cracovia, Polonia, dejó un saldo preliminar de al menos 6 personas muertas y varios heridos de gravedad. El ataque armado fue… pic.twitter.com/eoPnzHu82j — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 7, 2026

¿Qué pasó en Cracovia?

Michal Oksiński, un ciudadano polaco de 24 años de edad, fue identificado como el atacante del tiroteo de Cracovia.

Este vestía ropa estilo militar y disparó indiscriminadamente desde su automóvil a las personas que se encontraban en la plaza del Mercado Principal de Cracovia.

De acuerdo con la Policía de Malopolska, fue alrededor de las 15:00 horas cuando “un hombre que había entrado en la plaza en su coche comenzó a disparar indiscriminadamente contra la gente”

Trwa policyjna akcja na Rynku Głównym w Krakowie. Około godziny 15 mężczyzna z samochodu, którym wjechał do rynku, zaczął oddawać strzały do przypadkowych osób. Sprawca został zatrzymany. Są ranne osoby w tym policjanci. pic.twitter.com/n832NY4bTS — Małopolska Policja (@kwpkrakow) November 7, 2026

Precisaron que el agresor había sido detenido, y que entre las personas que resultaron heridas se encontraban agentes de policía; además, se tuvo un conteo oficial de 4 mujeres y 2 hombres sin vida.

Michal Oksinski fue interceptado en el cruce de las calles Dietla y Stradomska, y debido a que resultó herido durante el enfrentamiento con las autoridades polacas, fue trasladado a un hospital.

Hasta el momento continúan activas las investigaciones correspondientes, pues pese a que en un inicio se señalaba una posible inspiración en ideologías de extrema derecha, aún no se han determinado de manera oficial la razón detrás de este terrible incidente.

Muere Michal Oksinski ı Foto: Especial

El domicilio de Michal, ubicado en Ostrowiec Świętokrzyski, fue inspeccionado por las autoridades, y en esta se localizó el cuerpo sin vida de dos mujeres y un hombre, quienes posiblemente eran los padres y hermana del atacante.

De acuerdo con medios polacos, la investigación de los nueve homicidios está cargo de la delegación de Małopolska del Departamento de Crimen Organizado y Corrupción.

Muere Michal Oksinski ı Foto: Especial

El portavoz de la fiscalía, Przemysław Nowak, informó que las tres personas ubicadas en la residencia tenían un disparo en la cabeza, y posiblemente fueron asesinados durante la noche debido a que portaban ropa “como si estuvieran durmiendo”; además, se informó que dos gatos también fueon localizados sin vida en el apartamento.

Se presume en redes sociales que la hermana de Michal era Magda Oksinska, una joven de 21 años de edad que se desempeñaba como artista, y que era conocida por sus piezas de arte contemporáneo que incluso habían sido expuestas en 2024.

Magdalena Oksińska, siostra i jedna z ofiar mordercy z Krakowa. #Kraków #KrakowAttack pic.twitter.com/Z9deoD8imD — Leszek Kraskowski Reporterzy Online (@LKraskowski) November 8, 2026

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