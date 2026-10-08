Robbie Williams, más allá de un homenaje al britpop

Robbie Williams es como un ave fénix, un artista que ha renacido más de una vez. Es un cantante multifacético y ayer lo demostró con un show en el que no solamente rindió homenaje al britpop y a su propia trayectoria musical, sino también a aquellos de los que ha “bebido” su creatividad, tales como Queen o The Beatles.

El concierto en el Palacio de los Deportes de la gira Britpop World Tour, tuvo como antesala un fragmento de la famosa composición de Star Wars.

Robbie Williams apareció en el escenario imponente: con un brillante atuendo rojo y cantando “Let Me Entertain You”, que inmediatamente hizo estallar el recinto.

El show continuó con uno de los temas de su más reciente disco llamado Britpop, “Rocket”. Corrió junto a las bailarinas en la pasarela y compartió coreografías con ellas. Destacaron las trompetas, el saxofón y la batería. Después de esa dosis de britpop, convivió con el público y lo invitó a tararear algunos temas, entre ellos, “Freed from Desire”, de la artista Gala.

El dato: el cantante batió récord con su nuevo disco, rompiendo el empate con The Bea-

tles, convirtiéndose en el solista con más álbumes número 1 en la música británica.

La emoción incrementó cuando le pusieron un ostentoso abrigo rojo para cantar su éxito dosmilero “Rock DJ”, que tuvo algunos arreglos especiales con trompetas y saxofón; al inicio del tema lo cantó casi como un rap.

Entregó también espectáculo, pues mientras la interpretó, bailarinas ejecutaron pasos sosteniendo unas sombrillas. Él se sentó y luego se acostó sobre una enorme caja negra que había en el escenario, demostrando por qué es el rey del rock pop.

Con “Strong”, tema de finales de los años 90 que habla sobre la vulnerabilidad, primero puso a corearla a sus fans y después la cantó. Su voz congenió magistralmente con el sonido de la guitarra que resonaba en el recinto.

El cantante británico conviviendo de cerca con sus fans. ı Foto: Especial

80 Personas en producción lo acompañan en el tour

En cuanto se escuchó parte del clásico “I Will Survive”, de Gloria Gaynor, el público estalló en gritos, pues sabía que era el turno de “Supreme”.

Todo el tiempo fue cercano con los asistentes y agradeció el entusiasmo de sus fans. También formó corazones uniendo sus manos o sus dedos (para el público más joven).

Tras este viaje en el tiempo por su carrera, Robbie Wlliams regresó a su Britpop con el tema “Bite Your Tongue”. Para luego volver al 2016 con “Love My Life”, del disco The Heavy Entertainment Show. En la pantalla del escenario se proyectaron coloridos dibujos, entre ellos el de un oso, y casi al final, hubo confeti por todo el escenario, el cual sirvió para celebrar este amor a la vida.

Hubo sorpresas desconcertantes en esta noche, pues en “Better Man” subió al escenario el actor y cantante mexicano Omar Chaparro para hacer un dueto con este tema.

75 Conciertos conforman esta gira internacional

El momento emotivo fue cuando los 18 mil fanáticos cantaron a todo pulmón parte de la letra de clásicos como “Angels” y “Feel”, aunque claro, con algunas correcciones que hizo en la entonación Robbie Williams.

Como se trataba también de hacer un homenaje al britpop, acompañado por Thom Rylance, líder de la banda indie rock The Lottery Winners, quien tocó la guitarra, Robbie Williams cantó el himno “Wonderwall”, de Oasis.

Para el tema “Millennium” fue sorprendente ver a las bailarinas en zancos con un largo vestido dorado. La conexión fue total, los fans movieron sus manos de un lado a otro a la par de la música, para acompañar este maravilloso momento.

El intérprete con uno de sus extravagantes vestuarios interpreta “Rock DJ”. ı Foto: Especial

Multifacético y extravagante, el cantante se cambió de atuendo y se puso un traje rosa mexicano con una bufanda de olanes para cantar el cover de “Theme from New York, New York”, de John Kandere.

Con este tema el intérprete demostró que es un artista que se nutre de diversos géneros y épocas. Este número hizo sentir como si se estuviera ante un musical de Broadway.

La noche rumbo al final de la velada del primer concierto, estuvo acompañada de otros covers, tales como los temas “Bohemian Rhapsody” de la legendaria banda Queen y “Hey Jude” de The Beatles.

Al cierre de esta edición, restaban éxitos pendientes por interpretar, entre éstos versiones completas de “Feel” y “Angels”.