La estrella Gérard Depardieu, una de las figuras principales del cine francés, enfrentará un juicio por cargos de violación de la actriz Charlotte Arnould, presentado en 2018, después de que un tribunal de apelación de París rechazara el jueves su intento de evitar que el caso se juzgara.

Arnould acusó por primera vez a Depardieu de violación en 2018, afirmando que las agresiones ocurrieron en su casa parisina en dos ocasiones distintas cuando ella tenía poco más de 20 años. Depardieu, de 77 años, ha negado haber cometido irregularidades en el caso, y su equipo legal apeló el año pasado la decisión del juez de instrucción para que el caso se juzgara.

Sin embargo, el tribunal de apelaciones de París confirmó la decisión de que el caso se juzgara en un tribunal penal. Dictaminó que Gerard Depardieu sería juzgado por presunta violación de Arnould el 7 de agosto de 2018, pero desestimó una segunda presunta violación el 13 de agosto de 2018.

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Gerard Depardieu publicó una carta defendiendo su inocencia. ı Foto: Instagram

A principios de este mes, Depardieu retiró su recurso contra una condena separada de 2025 por agresión sexual, aceptando su culpabilidad y pidiendo disculpas a sus víctimas.

El juicio por violación supone una amenaza mucho más grave para Depardieu, que podría enfrentarse a entre 15 y 20 años de cárcel si es declarado culpable.

Carine Durrieu Diebolt, abogada de Charlotte Arnould, describió la sentencia como un alivio para su cliente.

“Ha estado esperando este momento durante mucho tiempo”, dijo Durrieu Diebolt. “Está completamente preparada para ello.”

El tribunal de apelación dijo que Depardieu podía recurrir ante el máximo tribunal de Francia, la Cour de Cassation. Su abogado, David-Olivier Kaminski, dijo que estaban esperando para ver si lo harían.

Expertos legales afirman que un recurso ante el Tribunal de Casación enfrentaría grandes obstáculos, ya que el tribunal supremo solo valora si la ley se aplicó correctamente y no vuelve a juzgar el caso ni reexamina las pruebas.

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