El reguetón mexicano tiene talento, propuestas y posibilidades de alcanzar escenarios internacionales, pero necesita dejar de mirar hacia afuera para comenzar a respaldar a sus propios creadores. Ésa es la reflexión que comparten a La Razón, Denna La Porri, Cael Roldán y Daizak, artistas que forman parte de las nuevas voces de la escena urbana y que este fin de semana llegan al Flow Fest 2026, donde buscan demostrar que el movimiento nacional tiene mucho más que ofrecer.

“México tiene todo para ser potencia mundial del reguetón. Es un lugar tan grande que, si de verdad nos apoyamos a nosotros como lo hacemos con otros artistas, seríamos una fuerza mundial. México tiene todo, sólo nos hace falta creerlo”, señaló Denna La Porri.

El dúo de mujeres de música urbana considera que el público mexicano suele convertirse en uno de los principales seguidores de figuras internacionales, pero todavía falta fortalecer el respaldo hacia quienes producen música en el país. “Todo el arte que se está haciendo en esta época también es una joya; no sólo hay que voltear a ver lo que ya conocemos, sino el pop, el regional, el reguetón y todo lo que está surgiendo”.

El Dato: Los horarios del Flow Fest para ambos días, será de 2:00 p.m. a 2:00 a.m. con actividades desde las 2:45 h. Los conciertos serán a partir de las 3:00 p.m.

CAEL ROLDÁN presentará nuevo material ı Foto: Instagram y Facebook

En ese panorama, la presencia femenina también representa una oportunidad para ampliar las posibilidades dentro de un género que, históricamente, ha tenido mayor visibilidad masculina. “Es un orgullo que ya se nos reconozca a más mujeres como exponentes o parte de algo tan importante, una base para que los nuevos talentos den más pasos”, resaltó el grupo.

La Porri recordó que el año pasado acudieron al Flow Fest como espectadoras, y ahora tendrán la oportunidad de participar en el cartel. “Que ya nos tomen en serio y que nosotras apenas lo estemos tomando con la magnitud de lo que es este escenario, es brutal”.

El cantante Cael Roldán, coincide en que el crecimiento de la industria mexicana dependerá de la colaboración entre artistas, una dinámica que ha impulsado otros movimientos musicales. “Creo que solamente es posible si nos apoyamos entre nosotros, si empezamos a colaborar. Así le hicieron muchas culturas: cuando todos empezaron a trabajar entre sí, el público de unos y otros se juntó. Tal vez no son los mismos gustos, pero al mezclar géneros y artistas va creciendo la industria. Eso es lo único que nos falta aquí en México”.

Su propuesta, explicó, busca ofrecer una combinación de reguetón con influencias de otros estilos, canciones románticas y una energía diferente. “Es algo fresco, romántico para dedicar. Fuera de que hacemos reguetón, hay influencias de otros géneros; es algo dinámico y nuevo”.

DAIZAK tendrá invitados en su presentación ı Foto: Instagram y Facebook

150 Asistentes, se estima tendrá la edición de este año

Por su parte, el reguetonero Daizak también ve en la escena nacional una oportunidad que todavía está en desarrollo. “Realmente tenemos para comernos el mundo si queremos. Hay de todos los géneros, gente muy talentosa haciendo reguetón, salsa, corridos y de todo. El movimiento mexicano tiene una oportunidad muy grande para crecer porque somos muy talentosos; simplemente faltaba desarrollarlo un poquito y que la gente nos pudiera conocer”.

Para su presentación en el Flow Fest, que se lleva a cabo el 28 y 29 de noviembre, los tres preparan propuestas que buscan ir más allá de una actuación convencional. El reto será conquistar al público desde los primeros horarios, pero también aprovechar el escaparate para mostrar que la nueva generación urbana mexicana aspira a construir una industria que crezca y se reconozca.

El Tip: La programación se distribuye en cinco escenarios a lo largo del recinto, con cruces de horarios.

El festival como plataforma de transformación cultural

Lo que hace casi una década era considerado un género musical de nicho, asociado con determinados sectores y rodeado de prejuicios, hoy es una de las expresiones más influyentes de la cultura popular. Durante el conversatorio Voces del Coca-Cola Flow Fest, representantes de OCESA y exponentes de la escena reflexionaron sobre la trascendencia cultural del género y su capacidad para generar identidad y comunidad.

Armando Calvillo, director de Marketing Comercial de OCESA, recordó que cuando surgió la idea del festival, en 2017, la música urbana todavía enfrentaba estigmas. Sin embargo, su crecimiento modificó el panorama musical. “Se convirtió en el nuevo pop, en la música mainstream, no es un género de nicho, es lo que todo el mundo escucha”, señaló.

El género actualmente está relacionado con el orgullo por las identidades populares y el lenguaje de los barrios. Para el cantante Donny Graff, quien se presentará el domingo en el festival, considera que la autenticidad es fundamental para construir nuevas propuestas. “Cualquier tipo de arte nace desde una carencia”, expresó, al señalar que muchas creaciones surgen del dolor y de las ganas de salir adelante.

El festival también busca funcionar como una plataforma para artistas emergentes. A ello se suma el interés por conectar con la generación Z.

Por Armando Armenta