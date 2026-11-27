Chivas es local ante Pachuca en la vuelta de cuartos de final del Apertura 2026.

Chivas debe vencer al Pachuca este domingo 29 de noviembre en el Estadio AKRON, sede del juego de vuelta de cuartos de final del Apertura 2026, encuentro al que los Tuzos llegan con ligera ventaja tras haber ganado 2-1 el cotejo de ida.

Un triunfo por cualquier marcador es lo que necesita el equipo dirigido por el argentino Gabriel Milito para avanzar a las semifinales de la Liga MX, pues un empate en el marcador global le daría el boleto por su mejor posición en la tabla.

¿Dónde pasan EN VIVO el Chivas vs Pachuca?

El partido entre Chivas y Pachuca, por la vuelta de cuartos de final del Apertura 2026, se jugará este domingo 29 de noviembre, en el Estadio AKRON. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:07 horas del Centro de México y podrá seguirse en vivo por la señal de Amazon Prime Video.

Fecha : Domingo 29 de noviembre

Hora : 19:07

Estadio : AKRON

Transmisión: Amazon Prime Video

Posibles alineaciones de Chivas y Pachuca

CHIVAS : Raúl Rangel, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo, Bryan González, Fernando González, Omar Govea, Richard Ledezma, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Santiago Sandoval.

PACHUCA: Carlos Moreno, Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Francisco Venegas, Alán Bautista, Christian Rivera, Rodolfo Pizarro, Kenedy, Nicolás Vallejo y Salomón Rondón.

Pachuca no cuenta con Idrissi para la vuelta ante Chivas

El Pachuca no contará para los cuartos de final de vuelta del Apertura 2026 contra Chivas con Oussama Idrissi, autor de los dos goles con los que los Tuzos derrotaron 2-1 al Rebaño en la ida.

El extremo marroquí fue expulsado luego de haber recibido una segunda amonestación por hacer gestos y comentarios burlones hacia la banca del Guadalajara.

El Pachuca estaba dispuesto a apelar la expulsión de Oussama Idrissi, pero de último momento los hidalguenses decidieron no apelar ante la Comisión Disciplinaria.

Tanto Chivas como Tuzos buscan acceder a las semifinales del futbol mexicano por segundo torneo consecutivo, fase en la que ambos fueron eliminados por Cruz Azul y Pumas, respectivamente, en el Clausura 2026.

EVG