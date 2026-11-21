Leo Messi fue criticado en redes sociales por su actitud en el partido entre el Inter Miami y el Columbus Crew. Cuando el partido estaba 1-0 a favor del equipo visitante, el astro argentino se acercó a una de las bandas para realizar el saque de banda, pero Gonzalo Tapia le estorbó y Messi decidió estrellarle el balón en la cara.

El jugador del Inter Miami le protestó al árbitro porque el jugador del Columbus Crew le estorbó en el saque y todo quedó en una tarjeta amarilla para cada uno, aunque por la agresión Leo Messi estuvo cerca de ver el cartón de expulsión.

Messi was shown a yellow card by the referee right after this moment. pic.twitter.com/n8jqHZXQpj — MessiXtra (@MessiXtraHQ) November 22, 2026

Leo Messi y el Inter Miami contra las cuerdas en los playoffs de la MLS

El Inter Miami es el actual campeón de la Major League Soccer (MLS) y esta campaña buscan ganar su primer bicampeonato, aunque su arranque en los playoffs no fue el óptimo para el equipo de Leo Messi al perder 3-0 en su cancha.

Al ser un deporte estadounidense, la serie es al mejor de tres compromisos, así que si el Inter Miami debe de conseguir la victoria en el siguiente partido para obligar que se dispute el último juego ante el equipo de Columbus y ahí se decida al conjunto que avance a la siguiente fase.

El siguiente compromiso será el viernes 27 de noviembre en la cancha del Lower.com Field para definir si el Columbus es el que se lleva el boleto o el Inter Miami tendrá una siguiente oportunidad para seguir con vida en la pelea por el título de la MLS.

Leo Messi recibió su segundo Botín de Oro pres. por Audi tras coronarse como máximo goleador de la temporada regular 2026. 🐐🇦🇷 pic.twitter.com/Yg7lf6WW00 — MLS Español (@MLSes) November 21, 2026

Leo Messi se llevó la Bota de Oro de la temporada 2026 de la MLS

Antes del arranque del juego entre el Inter Miami y el Columbus Crew en el NU Stadium, Leo Messi fue reconocido y le entregaron la Bota de Oro que consiguió al ser el goleador de la temporada 2026 de la Major League Soccer.

El astro argentino recibió este premio frente a su afición, pero poco pudo hacer para evitar la caída de su equipo en el primer compromiso de la serie que definirá a uno de los equipos que estén en la siguiente fase de los playoffs.

Al igual que Cristiano Ronaldo, Leo Messi está buscando el récord de los 1000 goles, aunque el argentino aún tiene un camino más largo para poder concretar este hito, pero lo más seguro es que no cuelgue los botines hasta que lo consiga.

DCO