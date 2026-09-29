Javier Aguirre dice que rivales del Valencia CF sudarán sangre

EL VASCO en su presentación, ayer, en las instalaciones del Valencia.

Javier Aguirre por fin fue presentado con el Valencia CF afirmó que rechazó otros cuatro trabajos antes de aceptar el reto de dirigir al atribulado club español Valencia CF, y prometió recuperar el apoyo de la afición con victorias.

Aprovechó su presentación como DT del Valencia para mandarle una advertencia a sus próximos rivales. El entrenador mexicano señaló que su equipo se exigirá al máximo en cada duelo, así que los contrincantes tendrán que “sudar sangre” para ganarle.

“Los entrenadores nos movemos en función de lo que tenemos y de lo que necesita el equipo en el momento. Eso te lo va pidiendo el equipo, el rival, la clasificación… Mis equipos se caracterizan por la energía, para ganarnos, los jugadores tienen que sudar sangre, sudor y lágrimas”, aseguró El Vasco en conferencia de prensa.

El Dato: Ha dirigido a clubes como Osasuna, Atlético Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca (el Osasuna y Mallorca llegaron a las finales de la Copa del Rey).

Aguirre Onaindia regresa a España después de poco más de dos años de una tercera etapa al frente de la Selección Mexicana. El veterano timonel también fue cuestionado acerca de si llevará a jugadores mexicanos al Valencia, equipo al que llegó con la misión de salvarlo del descenso, su especialidad en los banquillos.

Erik Lira se quedó con las ganas de irse al Mónaco tras el Mundial, y al respecto el Vasco aseguró que tiene todo para jugar en Europa, pero dejó en claro que “no puedo contestar ahorita esto”.

Javier Aguirre, que asume su séptimo club distinto en España tras dirigir a su natal México en el Mundial del 2026, fue presentado oficialmente como nuevo entrenador del Valencia CF.

“Había dejado cuatro oportunidades de trabajo, estaba a gusto con mi familia, pero cuando me llamó el Valencia le dije a mi mujer que había que venir y ella, que le gusta más el fútbol incluso que a mí, estaba feliz”, declaró el estratega de 67 años.

Aguirre no dio detalles sobre las ofertas de trabajo que rechazó antes de aceptar reemplazar al destituido Carlos Corberán.

La tercera etapa de Javier Aguirre como seleccionador de México terminó con una derrota en octavos de final ante Inglaterra en el Mundial en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México. Anteriormente dirigió a los clubes españoles Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca.

Recibió un contrato hasta el final de la temporada, con una opción del club para extender el acuerdo por un año adicional.

Valencia ha perdido cinco de sus primeros siete partidos de la temporada y es penúltimo en LaLiga española.

Aguirre señaló que se sintió bien recibido por los aficionados y percibió una “atmósfera positiva” al llegar al club, pero reconoció que “esto va de resultados y esperemos darlos lo antes posible”.

Su primer partido será en la cancha del recién ascendido Racing Santander el 11 de octubre y sabe que debe de iniciar con el pie derecho para que sus jugadores comiencen a cambiar de mentalidad y su trabajo se vea reflejado en la cancha.

“La gente estará cansada de mensajes. Vamos a jugar contra el Real Racing Club de Santander y vamos a ir a ganar, la victoria es lo que necesitan”, afirmó Aguirre.

Antes de su llegada, los aficionados del Valencia han protestado contra los jugadores y el propietario del equipo, Peter Lim, un empresario singapurense del que dicen que sólo trata al club como un negocio.

“Sé dónde vengo y lo que sucede. El plan es ganar, que el equipo tenga una forma e identidad. La gente se irá acercando conforme se consigan victorias”, añadió.

Su contrato completó una reconstrucción temprana de las operaciones futbolísticas del Valencia tras su mal inicio en LaLiga. Al despedir a Corberán, el Valencia también apartó al director ejecutivo Ron Gourlay y desde entonces ha nombrado a Braulio Vázquez como director deportivo.

“Más allá de su experiencia, lo que más me gustó cuando empezamos a hablar, me cortaba diciéndome que venía, estaba con ganas de venir y no hablamos nada económico y de lo deportivo sólo faltaba cuándo cogía el avión”, destacó Vázquez sobre Aguirre. “Transmitió muchas ganas. Viene al Valencia, agradecer a él y a su cuerpo técnico que hayan apostado por venir a nuestra casa en un momento de dificultad”.

Valencia no ha terminado por encima del noveno puesto en La Liga desde que fue cuarto en 2017-18 y 2018-19. La temporada pasada fue noveno.

Durante la conferencia de prensa recibió un mensaje de Andrés Guardado. El Principito ahora se encuentra en la Selección Mexicana como auxiliar de Rafael Márquez y en el clip le aseguró que le cuidarían la chamba, refiriendose al Tricolor.

“Valencianos y valencianistas van a estar muy contentos con tu trabajo”, dijo.