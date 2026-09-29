México, invicto en amistosos contra Perú desde hace 23 años

Perú es el segundo rival de la Selección Mexicana en el inicio de la era de Rafa Márquez. Tras el empate 1-1 ante Colombia, el Tri afronta este amistoso con el objetivo de ganar su primer juego en este proceso.

Los números están de su lado, pues desde 2003 la Blanquirroja no vence al equipo azteca en un partido de preparación. Fue el 20 de agosto de aquel año en el extinto Giants Stadium de Nueva Jersey donde los sudamericanos se impusieron 3-1 a los entonces dirigidos por el argentino Ricardo La Volpe.

Desde entonces estas selecciones se han vuelto a enfrentar en cuatro amistosos más y el saldo es de un par de empates y dos victorias para los de Concacaf, la más reciente de ellas en septiembre de 2022 por marcador de 1-0 con gol de Hirving Lozano en uno de los últimos compromisos que el Tricolor afrontó antes del Mundial de aquel año en Qatar.

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El Dato: El primer partido entre México y Perú terminó con un triunfo de 3-0 de los sudamericanos el 20 de abril de 1952 en el Campeonato Panamericano, en Chile.

El escenario para el choque de hoy es el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, donde los Incas intentarán dejar atrás el 4-1 sufrido a manos de Estados Unidos el fin de semana en la nueva era rumbo al Mundial.

El brasileño Mano Menezes busca apenas su segunda victoria al frente de Perú, selección a la que dirige desde enero de este año, cuando llegó en sustitución de Manuel Barreto. El único juego que la Bicolor ha ganado fue el 2-1 obtenido sobre Haití a inicios de junio, previo al Mundial, en el que el equipo sudamericano no participó.

A pesar de que México tiene una racha de 23 años invicto contra Perú en juegos amistosos la derrota más reciente del Tricolor a manos de los Incas ocurrió el 8 de julio de 2011, por marcador de 1-0 en la fase de grupos de la Copa América de aquel año con sede en Argentina.

Reportes señalan que Rafa Márquez haría varios ajustes para su segundo partido en el timón de México. Álex Padilla sería el portero titular, mientras que Víctor Guzmán, Mateo Chávez, Obed Vargas, Luis Romo, Hugo Camberos y Santiago Gimenez apuntan a ser las otras novedades en el 11 inicial.

17 goles hizo Rafa Márquez como seleccionado nacional

Cuestionado acerca de Gilberto Mora, la joya del futbol mexicano, Rafa Márquez aseguró que es importante cuidar el proceso del mediocampista de Xolos, y puso como ejemplo lo que el Barcelona hizo con Lamine Yamal.

“Tenemos que protegerlo, tengo una gran experiencia en cómo llevaron el caso de Lamine en Barcelona. Es tratar de mantener la calma, dejar que se desarrolle, se divierta”, resaltó el exdefensa en conferencia de prensa.

De esta manera, Johan Vásquez, Jorge Sánchez, Erik Lira e Hirving Lozano se perfilan para ser los únicos que repetirían de la alineación titular del pasado sábado contra Colombia en Baltimore, Maryland.

La igualada del fin de semana frente a Colombia impidió que Rafa Márquez se convirtiera en el octavo entrenador en fila en arrancar con una victoria su proceso en el banquillo de la Selección Mexicana, una racha que había comenzado en 2011 con José Manuel Chepo de la Torre.

Javier Aguirre, en su segunda etapa, había sido el último en no debutar con el pie derecho, aunque a diferencia de lo ocurrido con el Káiser del Michoacán, El Vasco sí perdió al ser derrotado México 2-1 por El Salvador en duelo eliminatorio hacia el Mundial de Sudáfrica 2010.

Perú viene de un fallido proceso rumbo a Norteamérica 2026, luego de que terminó penúltimo en las eliminatorias sudamericanas con apenas 12 puntos, uno más que Chile, por lo que el amistoso ante el Tricolor es uno de los primeros que afronta la Blanquirroja en su periodo hacia el Mundial 2030.

Para el Tricolor, el encuentro de este martes también es una oportunidad para mantenerse invicto en duelos de preparación este 2026, pues su único derrota en lo que va del año fue el 3-2 a manos de Inglaterra en los octavos de final del Mundial, en duelo celebrado en el Estadio Azteca.