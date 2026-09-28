Bears logran su segundo triunfo de la NFL 2026 tras imponerse a Eagles en el cierre de la Semana 3

Los Bears se impusieron a los Eagles en el último partido de la Semana 3 de la NFL.

Con gran actuación del quartercback Case Keenum, los Chicago Bears derrotaron 27-7 a los Philadelphia Eagles, en el Soldier Field, en el desenlace de la Semana 3 de la NFL 2026, y con ello consiguieron su segunda victoria de la temporada, para quedar con marca de 2-1.

Case Keenum tuvo un pase para touchdown y un touchdown terrestre para el triunfo del equipo local. Los de Pensilvania sufrieron su primera caída de la campaña, pues venían de haber vencido a los Tennessee Titans y a los Washington Commanders.

KALIF RAYMOND TO THE HOUSE



📺: ESPN pic.twitter.com/JYrzzQ1Ol0 — Chicago Bears (@ChicagoBears) September 29, 2026

Los Eagles solamente se hicieron presentes en la pizarra en el segundo cuarto del duelo en el Soldier Field, donde el Himno de Estados Unidos fue interpretado por el Mariachi Herencia de México, esto con motivo de la celebración del Mes de la Herencia Latina, que es del 15 de septiembre al 15 de octubre.

Próximos juegos de Bears y Eagles

Tanto Bears como Eagles volverán a la actividad el próximo domingo 4 de octubre, cuando afronten sus compromisos de la Semana 4 de la NFL.

Chicago volverán a ser locales en el Soldier Field, donde recibirán a los New York Jets. Por su parte, Philadelphia será local contra Los Angeles Rams en el Lincoln Financial Field.

EVG