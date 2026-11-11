UEFA Nations League: Dónde ver EN VIVO y GRATIS en México los juegos de la Jornada 5 de HOY 12 de noviembre

Vuelve la Nations League para conocer a los equipos que disputarán el Final Four.

Las ligas del mundo se detienen para darle paso a la fecha FIFA de noviembre en la que se disputa la quinta jornada de la UEFA Nations League en Europa. Los favoritos en la pelea por el cetro salen a escena y España se medirá ante Chequia para mantener su paso perfecto en el torneo internacional.

Otro de los juegos que llaman la atención de la Jornada 5 es entre Italia y Francia. La nerazzurri quiere volver a ser un equipo fuerte en Europa y una victoria ante uno de los contendientes en la Nations League podría ponerlos cerca de clasificar al Final Four del torneo regional.

Preciosa ciudad y preciosa camiseta.



La @sefutbol jugará de blanco en Praga.#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/MMMutyr1G6 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2026

Dónde ver EN VIVO en México los juegos de la Jornada 5 de HOY 12 de noviembre

La Nations League vuelve después de algunas semanas y Portugal es el actual campeón del torneo, aún así las demás selecciones de la UEFA buscan ser el nuevo mandamás de la región y para la jornada de este jueves el partido más llamativo es entre Italia y Francia.

PARTIDOS DEL 12 DE NOVIEMBRE

Armenia vs Chipre - 11:00 horas - Sky Sports

Turquía vs Bélgica - 11:00 horas - Sky Sports

Italia vs Francia - 13:45 horas - Sky Sports

Chequia vs España - 13:45 horas - Sky Sports

Albania vs Finlandia - 13:45 horas - Sky Sports

San Marino vs Bielorrusia - 13:45 horas - Sky Sports

Inglaterra vs Croacia - 13:45 horas - Sky Sports

Montenegro vs Letonia - 13:45 horas - Sky Sports

Únicamente solo tres selecciones mantienen el paso perfecto en la fase de grupos, España, Portugal y Suiza, los tres equipos podrían asegurar su pase a la siguiente fase si logran una victoria más en el torneo internacional.

Focus sur le prochain match ! 🔜🇮🇹🇫🇷 pic.twitter.com/Tzpf0zKaf9 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 11, 2026

Portugal, el equipo con más títulos de UEFA Nations League en la historia

La UEFA Nations League fue instaurada en el calendario de las selecciones europeas en la temporada 2018/2019. Cuando Portugal se convirtió en campeón del torneo internacional al vencer en la final a Países Bajos.

En la campaña 2020/2021 Francia derrotó en la final a España para levantar su primer título y una temporada después llegó la oportunidad de que La Roja se llevará el cetro a sus vitrinas.

El último campeón fue Portugal con Cristiano Ronaldo aún en la plantilla. Derrotaron a España en la final y con ello la Selección de los Cinco Escudos se puso en el primer lugar del palmarés con dos títulos para los lusos.

DCO