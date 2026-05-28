¿De qué murió Claude Lemieux, la leyenda de hockey?

La leyenda del hockey Claude Lemieux murió a los 60 años, lo que conmocionó al mundo del deporte. La National Hockey League (NHL) emitió un comunicado para informar sobre el fallecimiento del reconocido atleta y multicampeón en este deporte.

“El mundo de la NHL lamenta el fallecimiento de Claude Lemieux, cuatro veces campeón de la Stanley Cup y uno de los jugadores más decisivos en encuentros importantes en la historia del hockey”, expresó el comisionado Gary Bettman en un mensaje de la National Hockey League.

El comunicado continúa destacando los logros deportivos del atleta: “Lemieux construyó su reputación en playoffs y ganó la Stanley Cup por primera vez como novato en 1986, cuando anotó 10 goles durante la postemporada con los Montreal Canadiens. Ganó el Trofeo Conn Smythe como Jugador Más Valioso de los playoffs en 1995 tras marcar 13 tantos en 20 partidos con los New Jersey Devils. También fue pieza clave en los campeonatos de Colorado en 1996 y New Jersey en 2000”.

¿De qué murió Claude Lemieux?

Por el momento no se ha dado a conocer la causa de muerte oficial, sin embargo, el medio estadounidense TMZ Sports reveló que Claude Lemieux murió presuntamente por suicidio.

Según el TMZ, el deportista fue encontrado en el negocio familiar de muebles en Florida, alrededor de las 3 de la madrugada.

Su familia se preocupó porque no regresó a casa, cuando lo encontraron, él estaba en un almacén trasero.

Claude Lemieux fue cuatro veces campeón de la Stanley Cup ı Foto: AP

¿Quién era Claude Lemieux?

Claude Lemieux nació el 16 de julio de 1965 en Quebec, Canadá. Tenía 60 años al momento de su fallecimiento. Estuvo 20 años jugando en National Hockey League.

Debutó en 1983 cuando fue seleccionado por Montreal en la segunda ronda del Draft de la NHL y fue fichado para los Canadiens para las temporadas de 1983-84 y 1984-85 antes de consolidarse definitivamente en 1985-86.

Esa temporada disputó apenas 10 compromisos en fase regular, pero explotó ofensivamente en playoffs al registrar 10 goles y seis asistencias durante el recorrido de 20 encuentros que culminó con la conquista de la Stanley Cup para Montreal.

De acuerdo con el registro de la NHL, Lemieux se convirtió en titular habitual de la NHL en la temporada 1986-87, cuando anotó 27 goles. Le siguieron 31 goles en la temporada 1987-88 y 29 en la 1988-89, convirtiéndose así en el sexto jugador en la historia de los Canadiens en comenzar su carrera con tres temporadas consecutivas de al menos 20 goles.

Además, promedió más de 100 minutos de penalización en sus primeras siete temporadas, de 1986 a 1993.

Después de que Lemieux anotara ocho goles y sumara 18 puntos en 39 partidos en la temporada 1989-90, los Canadiens lo traspasaron a los New Jersey Devils el 4 de septiembre de 1990.

Posteriormente, en 1995 Lemieux fue traspasado a los Colorado Avalanche, como parte de un intercambio entre tres equipos.

Finalizó su carrera en la NHL con 786 puntos, producto de 379 goles y 407 asistencias, además de 1,777 minutos de penalidad en 1,215 partidos.

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