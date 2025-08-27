Un trato con el capitán de hockey: Reparto, dónde ver y de qué trata esta serie

La serie titulada Un trato con el capitán de hockey ha sido todo un fenómeno en redes sociales que atrae a gente de todas las edades. Recuerda que esta historia también puede encontrarse en inglés como A Deal with the Hockey Captain.

Aquí te contamos quiénes son los actores integran el reparto de esta famosa producción y, por si aún no la has visto, de qué trata esta serie.

¿Quiénes integran el reparto de Un trato con el capitán de hockey?

La serie titulada Un trato con el capitán de hockey cuenta con un reparto amplio, pero no hay información clara sobre ellos. Sin embargo, te compartimos los datos de los protagonistas de esta historia viral:

Lydia Pearl Pentz da vida a Dora

Jake Galluccio interpreta Troya, el capitán de hockey

Poster de Un trato con el capitán de hockey ı Foto: Especial

¿De qué trata la serie Un trato con el capitán de hockey?

Un trato con el capitán de hockey (cuyo título original es A Deal with the Hockey Captain) es una miniserie romántica diseñada para verse en dispositivos móviles.

La historia sigue a Dora, una estudiante universitaria tímida y nerd, quien trabaja como asistente del equipo de hockey mientras está secretamente enamorada de Leo. Tras un rechazo humillante, propone un trato al capitán del equipo, Troya: él la ayudará a conquistar a Leo y ella lo apoyará de forma especial a cambio.

A medida que Dora gana confianza, una chispa inesperada surge entre ella y Troya. Sin embargo, secretos, celos y conflictos dentro del equipo complican la situación romántica, llevándolos a tomar decisiones dolorosas que podrían impactar su futuro como pareja.

¿Dónde ver?

Si te interesa esta historia, puedes encontrar algunos capítulos y resúmenes disponibles en redes sociales como TikTok y YouTube. Además, puedes ver la serie completa, que consta de 58 episodios, en DramaBox, una plataforma especializada en contenido móvil.

Aquí te compartimos el link de YouTube para que pueda disfrutar de los episodios de Un trato con el capitán de hockey.

