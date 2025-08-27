¿Quién es Jake Galluccio, actor de Un trato con el capitán de hockey?

El actor Jake Galluccio ha generado gran impacto entre las fans de las series en formato vertical debido a su talento y atractivo físico. En redes sociales cada vez son más los usuarios que se preguntan sobre el origen y la trayectoria del protagonista de Un trato con el capitán de hockey.

Sus publicaciones en redes sociales muestran que ama la actuación el modelaje y los deportes.

Jake Galluccio nació el 31 de agosto de 2001 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Es un actor y creador de contenido digital que ha ganado popularidad gracias a varios mini-dramas verticales en los que ha participado, especialmente los difundidos en TikTok e Instagram.

Su carrera como influencer comenzó cuando compartió videos de lifestyle y moda en agosto de 2019, por lo que rápidamente cosechó más de medio millón de seguidores en TikTok. En 2023 empezó formalmente su formación profesional como actor.

En Instagram, Jake tiene actualmente 128 mil seguidores. Los comentarios de sus publicaciones en esta plataforma están dedicados a felicitarlo por su participación en la serie Un trato con el capitán de hockey, que se ha vuelto viral en redes sociales.

En el ámbito deportivo, fue atleta hace dos años, cuando se graduó en Sparta High con destacadas marcas en salto de altura (más de 1.90 m) y experiencia en fútbol americano. Se comenta en redes sociales que inicialmente Jake Galluccio tenía planes de estudiar negocios antes de descubrir su vocación por la actuación.

Del mismo modo, el joven actor ha compartido varias fotografías usando equipo de fútbol americano y golf, lo que reafirma su pasión por los deportes.

Además, según información de su cuenta de Instagram, en 2017 vivió un tiempo en Guatemala, no obstante, se desconoce si acudió como turista, voluntario o misionero de algún grupo religioso.

Conoce la trayectoria de Jake Galluccio

Jake Galluccio es ampliamente reconocido por sus roles en mini-dramas creados para verse en formato vertical. Algunas de sus producciones más destacadas incluyen: