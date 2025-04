Enamorada del Alfa: ¿Dónde ver esta serie sobre dos jóvenes lobos que se enfrentan a una fuerza maligna?

En la serie Enamorada del Alfa (In Love with the Alpha en inglés) Maya es una joven loba que, tras una larga espera, finalmente despierta su verdadera naturaleza al encontrar a su loba interior. Este momento crucial marca el inicio de un nuevo camino para ella, lleno de emociones y desafíos.

Poco después de este descubrimiento, se da cuenta de que su pareja predestinada no es otro que Liam, el imponente y respetado alfa de su manada.

La conexión entre Maya y Liam es inmediata y poderosa, y aunque al principio ambos intentan resistirse a ese vínculo, pronto es imposible negar la intensidad del lazo que los une. Sin embargo, su historia de amor se ve amenazada por una fuerza oscura: el temido Rey Proscrito.

Enamorada del Alfa, serie. ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Este malvado gobernante busca desesperadamente a la Auténtica Luna, una figura legendaria cuyo poder es capaz de transformar el equilibrio del mundo de los lobos. Su objetivo es convertirla en su prometida para establecer un reino de oscuridad y caos.

Lo que ni Maya ni Liam esperaban era descubrir que ella es, en efecto, la Auténtica Luna. Ahora, Maya deberá enfrentarse a su destino, proteger a su manada y decidir si el amor será su fuerza o su debilidad frente al mal.

¿Dónde ver Enamorada del Alfa?

Enamorada del Alfa (In Love with the Alpha en inglés) está disponible en la plataforma ReelShort, a la que puedes acceder tanto desde su sitio web como desde su aplicación móvil, la cual se puede descargar sin costo.

Para disfrutar de todos los episodios, se requiere una suscripción. Sin embargo, los primeros 9 capítulos de los 72 que conforman esta intrigante historia de dos jóvenes lobos que se enfrentan a una fuerza maligna pueden verse gratuitamente.

Aunque originalmente la serie fue producida en inglés, es posible ajustar la configuración de idioma en la página web o en la app para verla subtitulada en español u otro idioma de preferencia.

Además, algunos episodios se encuentran disponibles en YouTube, en su idioma original y sin subtítulos. Si deseas acceder a esta versión, puedes dar clic en el enlace a continuación.

Otras historias sobre lobos que te pueden gustar:

La pareja rechazada del Alfa: Mira, tras un incidente en su cumpleaños número 18 donde mata accidentalmente al hermano de su Alfa, es rechazada y convertida en esclava. La serie sigue su lucha por la redención y aceptación en un mundo de traiciones y secretos.

Amor Marcado por el Destino: La serie sigue a Lucía, una joven humana, pierde a su pareja predestinada y, en su búsqueda por recuperarlo, descubre que es descendiente de lobos. Esta revelación la lleva a enfrentar desafíos y aceptar su nueva identidad sobrenatural.

La Reina Lobo Alfa Regresa: Jessica, una poderosa reina loba, elige una vida pacífica como sanadora y envía a su hija, Caroline, a vivir con la manada Russo. Allí, Caroline es maltratada y humillada. Al descubrir la situación, Jessica interviene, desvela una traición y restaura el orden.