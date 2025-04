Su Único Amor: ¿Dónde ver esta serie sobre un romance que debe enfrentarse a conspiraciones y maldad?

En la serie Su Único Amor (His One and Only Love en inglés), Lyla es una joven que crece sintiéndose distinta y menos valiosa que los demás. Desde pequeña, su familia la obliga a trabajar para aportar dinero, y en ese ambiente de constante presión, también sufre diversos abusos.

El día de su cumpleaños número 22, Lyla pide como deseo encontrar al amor verdadero, anhelando por fin una vida distinta y digna.

Mientras trabaja a medio tiempo en un casino, el destino interviene: Lyla salva a Leo, un carismático y bondadoso CEO. A raíz de este encuentro fortuito, queda embarazada de él, lo que cambia por completo el rumbo de su vida.

Su Único Amor, serie. ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Leo, lejos de rechazarla, la acoge en su hogar y le brinda el cariño y respeto que nunca antes había recibido. Con el paso del tiempo, entre ambos nace un amor profundo y sincero.

Sin embargo, no todo es felicidad. A medida que Leo empieza a desentrañar los secretos del pasado de Lyla, ambos se ven envueltos en conspiraciones, enemigos ocultos y pruebas difíciles. Ahora, bajo la mirada de la Diosa del Destino, Lyla tendrá que luchar por conservar su amor. ¿Podrán superar las sombras del pasado y alcanzar la felicidad?

A continuación, te compartimos el tráiler oficial de esta historia.

¿Dónde ver Su Único Amor?

Su Único Amor (His One and Only Love en inglés) se encuentra disponible en la plataforma ReelShort, accesible tanto desde su versión web como mediante su aplicación móvil, la cual se puede descargar de manera gratuita.

Para acceder a todos los episodios, es necesario suscribirse a la plataforma. No obstante, puedes ver de manera gratuita los primeros 11 episodios de los 80 que componen esta historia de conspiraciones y maldad.

Aunque el idioma original de la serie es el inglés, es posible configurar el sitio web o la aplicación para verla subtitulada en español o en otro idioma de tu preferencia.

Asimismo, están disponible en YouTube en su idioma original, sin subtítulos. Puedes encontrar aquí el enlace para acceder a esta serie.

Otras historias sobre conspiraciones y maldad que te pueden interesar:

Lo que Esconde la Oscuridad: Mía descubre a su madre asesinada y, tras ser injustamente acusada, busca la verdad con la ayuda de un detective privado. A medida que avanza la investigación, desvela oscuros secretos familiares y una conspiración que podría involucrar a su propio padre y al detective.

Embarazada y Mimada por el Multimillonario: Sigue a Amelia, una universitaria, es engañada y vendida, pero es rescatada por Leo, un CEO multimillonario. Tras una noche de pasión, Amelia descubre que está embarazada. Mientras enfrenta dudas sobre sus intenciones, lucha por demostrar su sinceridad.

Destinado al Alfa: Sophie, acosada y maltratada, es rechazada de su manada por no tener un lobo. Al unirse a una nueva manada, conoce a Damien, apuesto y enamorado de ella. Sin embargo, Damien es su Alfa superior y sobrino de Alpha Gideon, quien desea su muerte.