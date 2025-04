Embarazada y Mimada por el Multimillonario: ¿Dónde ver esta serie sobre mentiras y romance?

Embarazada y Mimada por el Multimillonario es una serie grabada en inglés originalmente y titulada Pregnant and Spoiled by the Billionaire. Sigue la historia de Amelia, una joven decidida a trabajar duro para pagar la renta de su primer año en la universidad.

Después de que su compañera de cuarto le consiguiera un empleo en un bar, Amelia descubre que el trabajo era una trampa para drogarla y venderla a un cliente.

En el momento más desesperado, aparece Leo, el multimillonario CEO del Grupo Preston, quien la salva de la situación peligrosa.

Lo que comenzó como una noche de terror se convierte en un encuentro lleno de pasión entre Amelia y Leo, pero las cosas se complican cuando Amelia descubre que está embarazada. Leo, por su parte, sospecha que Amelia podría ser una cazafortunas interesada solo en su dinero.

Embarazada y Mimada por el Multimillonario, serie. ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Con su vida hecha un caos y sin un lugar a dónde ir, Amelia se enfrenta a la difícil decisión de cómo seguir adelante. ¿Podrá demostrarle a Leo que sus intenciones son sinceras, o terminará siendo rechazada por el hombre que salvó su vida?

La serie explora el amor, la desconfianza y la lucha por encontrar un futuro propio en medio de las adversidades.

Aquí te compartimos el tráiler oficial de Embarazada y Mimada por el Multimillonario.

¿Dónde ver Embarazada y Mimada por el Multimillonario?

La serie Embarazada y Mimada por el Multimillonario, conocida en inglés como Pregnant and Spoiled by the Billionaire, se encuentra disponible en la plataforma ReelShort, accesible tanto desde su versión web como mediante su aplicación móvil, la cual se puede descargar de manera gratuita.

Para acceder a todos los episodios, es necesario suscribirse a la plataforma. No obstante, puedes ver de manera gratuita los primeros 11 episodios de los 56 que componen esta historia de romance y mentiras.

Aunque el idioma original de la serie es el inglés, es posible configurar el sitio web o la aplicación para verla en español o en otro idioma de tu preferencia.

Asimismo, están disponible en YouTube en su idioma original, sin subtítulos. Puedes encontrar el enlace para acceder a este drama.

Otras historias de mentiras y romance que te pueden interesar:

Extraños en Amor Secreto: Sigue la historia de Emma Watson, heredera de una poderosa familia, y Ethan Anderson, el CEO de una corporación. Ambos se enamoran sin saber sus verdaderas identidades, mientras están involucrados en relaciones por negocios. La situación se complica cuando otra persona se hace pasar por Emma, llevando a malentendidos que ponen en riesgo su amor verdadero.

Llévame, Hades, que me estoy muriendo: Sigue la historia de Dakota James, quien, chantajeada por un dueño de club, acepta una relación de contrato con Jaxon Shaw, un multimillonario frío. Sin embargo, al descubrir que está gravemente enferma, termina la relación para no hacerle daño. A pesar de todo, su amor persiste, enfrentándose a secretos y amenazas.

Rompiendo con las mentiras: El viaje de vuelta de Tess: La serie sigue a Tess, quien trama un plan con su exnovia Linda para casarse con Raúl. Sin embargo, Raúl escapa y termina teniendo una relación con Carla. A lo largo de los años, los secretos salen a la luz, poniendo a prueba las relaciones y revelando engaños pasados.