‘Llévame, Hades, que me estoy muriendo’: ¿Dónde ver esta serie de amor eterno y mentiras?

¿Dónde ver 'Llévame, Hades, que me estoy muriendo'?

Llévame, Hades, que me estoy muriendo (en inglés Take Me Hades, I’m Dying) es una serie que sigue la historia de Dakota James, una joven que es chantajeada por el dueño de un club para adultos cuando le pide dinero para solucionar una deuda.

Desesperada, Dakota acepta una relación por contrato con Jaxon Shaw, un multimillonario misterioso que, a pesar de ser un hombre frío, nunca toca a sus amantes.

Sin embargo, cuando Dakota entra en la vida de Jaxon, su mundo da un giro. Desde el primer toque, Jaxon siente una conexión inexplicable con Dakota.

La relación entre ellos no dura mucho, ya que Dakota descubre que está al borde de la muerte. Decidida a no hacerle sufrir, termina su relación con Jaxon.

¿Dónde ver 'Llévame, Hades, que me estoy muriendo'? ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

A medida que trata de salvar a su hermana del chantaje, Dakota se ve amenazada por el dueño del club hasta que es rescatada por un misterioso enmascarado llamado Hades, quien resulta ser Jaxon disfrazado.

Ambos, conscientes de que el tiempo es limitado, luchan contra las fuerzas que intentan separarlos. Jaxon deberá descubrir el secreto mortal de Dakota a tiempo para salvarla, o su amor será destruido.

Te compartimos el tráiler de la serie a continuación.

¿Dónde ver Llévame, Hades, que me estoy muriendo?

Llévame, Hades, que me estoy muriendo (en inglés Take Me Hades, I’m Dying) se puede ver en la plataforma ReelShort, disponible tanto en su versión web como en la aplicación móvil.

Para disfrutar de todos los episodios, es necesario suscribirse a la plataforma. Sin embargo, puedes acceder de manera gratuita a 13 de los 74 episodios que conforma la historia de Dakota y Jaxon.

Además, algunos capítulos están disponibles en YouTube. Aquí te dejamos el enlace a la lista de reproducción.

