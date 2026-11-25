Terminó la temporada regular del Apertura 2026 y los primeros tres puestos de la tabla general fueron para Chivas, Cruz Azul y América, algo que no ocurría en el futbol mexicano desde hace 31 años. Fue en la temporada 1994/1995 la última vez que los tres grandes lideraron la clasificación de la Liga MX para recibir los partidos de vuelta en casa.

También es la primera vez que esto ocurre en los torneos cortos, ya que en esa campaña aún se disputaban los certámenes largos que definían al campeón en una Liguilla que arrancaba a principios de mayo. Las temporadas de seis meses se instauraron hasta agosto de 1996, cuando los semestres se llamaban Invierno y Verano.

En aquella ocasión, las Chivas también terminaron como líderes del torneo con 52 puntos después de las 36 jornadas disputadas en el certamen; el segundo lugar fue para el América, que sumó 51 unidades, y el Cruz Azul culminó la campaña con 48 puntos. De esta forma, los tres grandes avanzaron a los cuartos de final de la Liguilla.

El Dato: Tigres rompió una racha de 12 años y 23 torneos consecutivos calificando a la Liguilla del futbol mexicano, la última vez que no lo hizo fue en el Clausura 2014.

El equipo de Gabriel Milito se quedó con el primer puesto de la clasificación al sumar 33 puntos en 17 jornadas, aunque la última vez que el Rebaño Sagrado arrancó la Fiesta Grande como líder fue hace 15 años en el Apertura 2011 y fue eliminado en los cuartos de final a manos del Querétaro por marcador global de 2-1.

Por su parte, el Cruz Azul llega como el actual campeón del certamen nacional y busca el bicampeonato de la competencia, que sería el primero para los cementeros en torneos cortos. América se medirá al Monterrey en la primera fase de eliminación directa. El último antecedente entre estos dos no es favorable para los azulcremas. Fue en el Apertura 2025 cuando los Rayados dejaron fuera a las Águilas con un gol en el descuento de Germán Berterame.

Remontándonos a la temporada 1994/1995, Chivas también fue líder en aquella ocasión; América se quedó con el segundo peldaño y Cruz Azul fue tercero en la general. En la Liguilla, los azulcremas y rojiblancos quedaron eliminados en las semifinales a manos de La Máquina y el Necaxa, respectivamente, mientras que los celestes disputaron la final ante los de Aguascalientes y dejaron ir la oportunidad de levantar el título.

De los tres grandes, el Rebaño Sagrado es al que más le urge conseguir el trofeo de la Liga MX, ya que está a poco más de seis meses de cumplir una década sin bordar una estrella en su escudo. Fue en el Clausura 2017 cuando, de la mano de Matías Almeyda, logró ser campeón por decimosegunda ocasión en su historia.

El América de Guillermo Almada es el que llega en peor momento a la Fiesta Grande. Dejó ir el liderato de la competencia en las últimas jornadas y suma cinco partidos sin conocer la victoria en el certamen. Además de que sólo pudo ganarle a dos de los siete equipos que disputan la Liguilla, a León y Atlas.

Cruz Azul es el actual campeón y el equipo a vencer, pero los aficionados celestes tienen que tener en cuenta que de los primeros tres puestos es el equipo que más derrotas sumó en la fase regular con cinco, pero sus 10 victorias sobre las ocho de las Águilas les funcionaron para quedarse con el segundo peldaño de la clasificación.