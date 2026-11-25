Kylian y Güller celebran una de las anotaciones de ayer, en la UCL

El delantero francés Kylian Mbappé se convirtió en el quinto futbolista de la historia marcar 75 goles en la Champions League, lo cual logró gracias a su doblete en el 5-1 que el equipo merengue le propinó al PSV Eindhoven como local en la quinta jornada de la fase de liga del torneo continental.

Con este par de anotaciones, Donatello se unió al club en el que ya estaban el portugués Cristiano Ronaldo (140), el argentino Lionel Messi (129), el polaco Robert Lewandowski (109) y su compatriota Karim Benzema, quien ocupa el cuarto puesto en esta lista con 90 dianas.

El Real Madrid remontó al PSV en el duelo celebrado en el Santiago Bernabéu, donde los Granjeros se fueron al descanso con ventaja gracias al gol de penalti del veterano delantero croata Ivan Perisic, al minuto 32, luego de una falta de Aurelién Tchouaméni sobre Sven Mijans en línea de fondo.

El Dato: Kylian Mbappé marcó su primer gol en Champions el 21 de febrero del 2017 con el Mónaco, en la derrota de 5-3 ante el Manchester City en la ida de octavos de final.

Ivan Perišić se convirtió en el cuarto goleador de mayor edad en la Liga de Campeones, al convertir el penalti en la primera mitad del encuentro entre el PSV Eindhoven y el Real Madrid.

“No tengo ni idea de qué hago. No sé. Tenía el balón en buena posición, pensé en rematar, lo hice y gol”, comentó Jude Bellingham, tras el juego.

El uruguayo Federico Valverde emparejó los cartones para los merengues en los primeros momentos del complemento, cuando al 50′ el uruguayo marcó con un potente disparo de derecha en el área.

El Real Madrid le dio la vuelta al marcador al minuto 60 con un tanto de Jude Bellingham, quien después de controlar con la zurda se acomodó con la derecha y sacó una magistral volea para dejar anonadados a los aficionados que se dieron cita en el Santiago Bernabéu.

18 Anotaciones suma el Real Madrid en la Liga de Campeones

“El vestuario es como Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Pensé que podía ganar sin Bellingham... quizás lo pensé mal”, comentó Mourinho después de todos los dimes y diretes que se dicen.

Poco tiempo después, Kylian Mbappé aseguró la victoria para los merengues con su primera diana del encuentro al 64′, cuando definió con un fogonazo cruzado de derecha tras recibir un pase de Arda Güler, quien aprovechó un error en la salida de la zaga del PSV.

Donatello volvió a marcar 20 minutos más tarde, luego de que en el área se quitó con una finta al cancerbero visitante, Matej Kovar, para definir con el marco abierto tras un pase filtrado de Brahim Díaz.

Con su doblete, Kylian Mbappé llegó a 19 anotaciones en lo que va de la Temporada 2026-2027, de las cuales seis han sido en la Champions y 13 en cotejos de LaLiga.

Vinícius Jr. cerró la goleada merengue al minuto 87 al definir entre las piernas del guardameta de los Granjeros luego de recibir un pase de Jude Bellingham.

El sudamericano empató al húngaro Ferenc Puskás como el quinto máximo romperredes del Real Madrid, con 35 dianas. Arriba solamente están Cristiano Ronaldo (105), Karim Benzema (78), Raúl González (66) y Alfredo Di Stéfano (49).

Tres de las cinco victorias del conjunto español en esta edición de la Liga de Campeones de Europa han sido tras ir abajo en el marcador, pues también tuvo remontadas en sus compromisos contra la Roma (4-3) y al AEK Atenas (3-2), por lo que ha demostrado que sabe venir de atrás.

“Carácter, mentalidad. Las palabras del técnico en el descanso. Son muchas cosas juntas”, comentó Bellingham tras el partido en la capital española. “Pero es bueno para nosotros ganar con convicción y, para eso, tenemos que mejorar todavía”, agregó el seleccionado inglés.

El Real Madrid suma 15 puntos, tres más que el Paris Saint-Germain, que este miércoles recibe a la Roma con el objetivo de también mantener su paso perfecto en el certamen continental.

Por su parte, el mexicano Santiago Gimenez arrancó como titular en la visita del Porto a Róterdam, donde los Dragones ganaron 1-0. El tricolor salió al minuto 60 y estuvo cerca de marcar un gol de chilena.

El también seleccionado mexicano Álvaro Fidalgo disputó los últimos minutos 28 en la victoria por 2-0 del Betis en Eslovaquia sobre el Slovan Bratislava.

El Arsenal mantuvo su invicto en el torneo al igualar 1-1 como local contra el Borussia Dortmund, en tanto que el Como superó 1-0 al AEK Atenas para lograr su cuarto triunfo de la competencia.