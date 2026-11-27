El Cruz Azul no tuvo problemas para vencer al León y tiene prácticamente el boleto a las semifinales después de ganar 4-0 en calidad de visitante en el Bajío.

La Máquina es el actual campeón y sabe que es el equipo a vencer en la Liguilla del futbol mexicano, pero no debe relajarse si quiere el bicampeonato en sus vitrinas al término del torneo.

Los goles fueron obra de José Paradela, al minuto 8 y al 66; Nicolás Ibáñez marcó al 30 y la pizarra la cerró Gabriel Fernández al 73’, pero pudieron ser más anotaciones si no hubiera sido por Óscar García.

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Antes de que iniciaran los cuartos de final de la Liga MX en el Apertura 2026, la serie más dispareja era sin duda entre Cruz Azul y León, pues los cementeros llegaban con amplia ventaja, mientras los del Bajío calificaron de milagro a la siguiente ronda, y así fue durante el duelo.

A lo largo de los 90 minutos, Cruz Azul jamás cedió la redonda y ahora el León necesita hacer cinco goles y no recibir ninguno si quiere avanzar a las semifinales del futbol mexicano.

El Tip: Monterrey clasificó a la Liguilla y es su décimo octava en los últimos 19 torneos. No calificó el torneo anterior.

Los de Javier Gandolfi posiblemente tengan que empezar a pensar en la siguiente campaña, pero cualquier cosa puede pasar, y más cuando Cruz Azul está dentro del terreno de juego. Joel Huiqui tiene al mejor plantel del futbol nacional en la actualidad y es el principal favorito para ganar el trofeo del Apertura 2026.

Cierra mejor. Pachuca rescató una victoria en casa ante las Chivas en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX. Oussama Idrissi se convirtió en el héroe y villano de los Tuzos después de marcar dos golazos y también ser expulsado.

Las Chivas controlaron el encuentro al inicio, pero Pachuca logró nivelar por momentos el cotejo y con eso le fue suficiente para llevarse un triunfo a Guadalajara de cara al próximo domingo, en el encuentro de vuelta.

Desde muy temprano en el marcador, el Rebaño se puso al frente, pues apenas a los 6 minutos Eduardo Bauermann marcó en su propia puerta y le dio la ventaja a los visitantes.

Cuando parecía que el cuadro tapatío podía apretar para aumentar la ventaja, los de la Bella Airosa lograron cerrar sus líneas y, al 48’, Oussama Idrissi hizo el tanto del empate.

Tal y como ha pasado en los diferentes partidos de los cuartos de final, los porteros fueron los héroes y Raúl Rangel salvó a los rojiblancos en tres oportunidades, pues Salomón Rondón, líder de goleo de los Tuzos, estuvo insistente en la portería rival, pero no logró concretar.

Quien sí estuvo fino en el terreno de juego fue Oussama Idrissi, pues al minuto 92 sacó un riflazo para vencer al Tala, quien no pudo hacer nada para evitar semejante disparo. Lo malo es que, segundos más tarde, el marroquí discutió con los silbantes y los rivales; al final, el árbitro le sacó la roja por incitar al rival.

El partido de vuelta entre Chivas y Pachuca se llevará a cabo el próximo domingo, en punto de las 19:07 horas, en el Estadio AKRON.

Si el Rebaño desea avanzar a la siguiente ronda, necesita vencer a los Tuzos por cualquier marcador, pues si en el global terminan empatados, avanzan por la posición en la tabla.

Por su parte, los de la Bella Airosa, con una victoria o un empate en el duelo de vuelta, ya estarían en la siguiente ronda de la Fiesta Grande.