Toluca y Palmeiras medirán fuerzas en la Copa Intercontinental de la FIFA.

El Palmeiras se convirtió en el primer rival del Toluca en la Copa Intercontinental de la FIFA, luego de que se proclamó campeón de la Copa Libertadores 2026 tras derrotar 1-0 a Estudiantes de La Plata en la final en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

El encuentro entre los Diablos Rojos y el Verdao, denominado como el Derbi de las Américas, se llevará a cabo el próximo 9 de diciembre en el Estadio Jassim Bin Hammad, ubicado en Doha, la capital de Qatar, sede del certamen de la FIFA.

TOLUCA VS PALMEIRAS EN LA INTERCONTINENTAL



Palmeiras se convirtió en campeón de la Libertadores y se enfrentará el próximo 9 de Diciembre a Toluca en el Derby de las Américas en la intercontinental.



Tenemos partidazo en la intercontinental. Los dos mejores equipos de América. pic.twitter.com/dC1zZIpQxC — Fan Diablo (@FanDiablo2) November 28, 2026

Mamelodi Sundowns espera a Toluca o Palmeiras

El vencedor del choque entre Toluca y Palmeiras se convertirá en el rival del Mamelodi Sundowns en la Copa Intercontinental de la FIFA 2026.

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El equipo africano se instaló en la semifinal o denominado playoff del torneo después de que se impuso 2-1 al Al-Ahli en la Copa África-Asia-Pacífico.

El enfrentamiento entre Mamelodi Sundowns y Toluca o Palmeiras se realizará el próximo 12 de diciembre, también el Estadio Jassim Bin Hammad.

🏆INTERCONTINENTAL CUP 2026

🗓️ BRACKET - DERBY OF THE AMERICAS



🇲🇽 Toluca FC 🆚 🇧🇷 Palmeiras será el partido en la Copa Intercontinental el Miércoles 9 de Diciembre para pasar a la siguiente Fase.



Copa Challenger: 🆚 🇿🇦 Mamelodi Sundowns

FINAL: 🆚 🇫🇷 Paris Saint-Germain pic.twitter.com/KXigQczDwj — CNF Sports (@CNFconcacaf) November 28, 2026

El ganador de la denominada Copa Challenger entre el equipo sudafricano y el campeón de Concacaf o Conmebol clasificará a la final de la Copa Intercontinental de la FIFA 2026, en la que ya espera el PSG, bicampeón de la Champions League. El duelo definitivo de este certamen será el 16 de diciembre.

¿Cuántas veces se han enfrentado Toluca y Palmeiras?

Toluca y Palmeiras solamente han medido fuerzas en una ocasión en la historia, lo cual ocurrió en un amistoso en 1959.

Fue durante una gira del club brasileño a México que que se dio este duelo ante los Diablos Rojos, el cual tuvo como sede el Estadio Ciudad de los Deportes, donde se impuso 1-0 el equipo sudamericano.

El Toluca consiguió su boleto a la Copa Intercontinental de la FIFA después de haberse coronado en la Concacaf Champions Cup 2026 tras vencer a Tigres en la final. Los escarlatas no conquistaban el título de la región desde el 2003.

EVG