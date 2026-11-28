La clavadista olímpica Alejandra Estudillo dominó la plataforma de 10 metros individual femenil y ganó el selectivo nacional rumbo a las Copas del Mundo 2027, resultado que se suma al pase que ya tenía asegurado en la prueba de sincronizados.

Ejecutando la lista de saltos de mayor grado de dificultad en el mundo, la atleta nacida en Chiapas y representante de Nuevo León acumuló un total de 328 puntos tras sus cinco rondas para liderar la final. Con este triunfo, encabezó la clasificación al serial de World Aquatics junto a María José Sánchez, quien obtuvo el segundo puesto con 327.20 unidades.

Alejandra Estudillo ı Foto: Especial

Acompañada por su familia en las gradas, Estudillo se mostró satisfecha por el resultado y entusiasmada por seguir preparándose de cara a los retos del año preolímpico. Al hacer un balance de su temporada —en la que también se coronó campeona centroamericana en Santo Domingo 2026 y sumó títulos con la Universidad de Texas en Austin—, reconoció que no tuvo el mejor arranque, pero destacó el papel clave de la preparación psicológica en su recuperación.

“Poco a poco me he ido recuperando; el trabajo mental ha sido fundamental. Siempre lo voy a decir: todos necesitamos ir al psicólogo, psiquiatra incluso, todo cuenta y eso al final se demuestra en la plataforma”, afirmó.

La clavadista atribuyó su evolución competitiva al fortalecimiento mental que ha trabajado en su universidad, donde incluso ha tomado aprendizajes de charlas impartidas por el entrenador de Michael Phelps. “Puedes entrenar mil horas, pero si al final no estás confiando en ti, hay algo que trabajar; estar bien contigo mismo es lo más importante”, señaló.

Sobre este proceso interno, profundizó en la importancia de disfrutar la competencia sin importar el resultado: “Lo que más he trabajado es amar mi cuerpo y amar lo que hago todos los días; no solo cuando gano, incluso amar cuando pierdo. Es muy difícil ganarle a alguien que lo está disfrutando”.

Con dos boletos en mano para las Copas del Mundo —en individual y en sincronizados junto a Gabriela Agúndez—, Estudillo concluyó con una sonrisa al describir su pasión por la adrenalina competitiva: “Me he dado cuenta de que disfruto mucho competir, en Estados Unidos o en México. Me encanta sentir esos nervios, estar temblando, sentir el corazón hasta el cuello; lo disfruto muchísimo”.

GABY AGUNDEZ

En esta misma prueba, la medallista olímpica Gaby Agundez quedó novena en la preliminar, tras fallar dos veces su parado de manos. Aunque avanzaban ocho a la final, Suri Cueva, ya clasificada a las Copas del Mundo, no participó y Amaia Rodríguez causó baja por accidente en el calentamiento previo. Pese a que solo eran seis finalistas, la federación no autorizó recorrer los lugares y Gaby quedó fuera de la final.

La originaria de La Paz, Baja California Sur y ahora representante de Jalisco tiene asegurada su participación en las Copas del Mundo en la prueba de plataforma 10m sincronizados femenil, a lado de Alejandra Estudillo.

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