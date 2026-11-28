La Selección Mexicana Femenil volverá a unos Juegos Olímpicos tras más de dos décadas de ausencia.

La victoria de 4-2 sobre Haití no solamente le dio a México su pase al Mundial Femenil de Brasil 2027, pues también le aseguró su presencia en Los Ángeles 2028, lo cual marca su regreso a unos Juegos Olímpicos tras poco más de dos décadas de ausencia.

El Tricolor Femenil no disputa el torneo olímpico de futbol desde la edición de Atenas 2004, por lo que seis justas después el país volverá a tener representación del balompié de mujeres en el magno evento.

¡QUÉ MOMENTO PARA EL FUTBOL FEMENIL MEXICANO! 🇲🇽💚



Pasaron 22 años para volver a vivir este momento. Hoy, una nueva generación escribe su nombre en la historia del fútbol femenil mexicano y nos lleva de regreso a los Juegos Olímpicos.🥹



¡MÉXICO VUELVE! 🔥#VamosConTodas |… pic.twitter.com/PdIy3MFn0d — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) November 28, 2026

México no tuvo presencia en el torneo olímpico en Beijing 2008, Londres 2012, Río 2016, Tokio 2021 y París 2024, pero sí para Los Ángeles 2028 gracias a las dirigidas por el español Pedro López.

¿Cómo le fue al Tricolor Femenil en sus últimos Juegos Olímpicos?

México llegó hasta los cuartos de final en Atenas 2004, su más reciente participación en un torneo olímpico de futbol femenil.

En los Juegos celebrados en la capital de Grecia, las entonces dirigidas por Leonardo Cuéllar comenzaron su participación con un empate 1-1 frente a China, el cual les sirvió para clasificar a la segunda ronda pese a que en su segundo y último cotejo de la fase de grupos cayeron 2-0 frente a Alemania.

Pero la aventura del Tricolor Femenil en aquellos Juegos Olímpicos de Atenas 2004 terminó de manera abrupta después de perder por un escandaloso 5-0 a manos de Brasil.

Silbatazo final y la vida empezó a sonar así... 🥹🎶



Vem, Magalenha Rojão

Traz a lenha pro fogão

Vem fazer armação💃🏻🇧🇷#VamosConTodas | #UnEquipoUnSueño | #AhoraYSiempre pic.twitter.com/PQFJuo4Z5A — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) November 29, 2026

México logra anticipadamente su pase a Los Ángeles 2028

La Selección Mexicana Femenil consiguió de manera anticipada su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, luego de clasificar a las semifinales del Concacaf W Championship que se realiza en Estados Unidos.

La Concacaf da tres boletos al torneo olímpico de futbol femenil, por lo que en un inicio el Tricolor debía terminar en el podio del Concacaf W Championship.

Pero a México le bastó su pase a semifinales para asegurar su asistencia a Los Ángeles 2028 debido a que Estados Unidos, anfitrión de la próxima cita olímpica, también se instaló en la antesala de la final del Premundial, y sin importar en qué lugar quede tiene su puesto para los Juegos Olímpicos por fungir como local.

EVG